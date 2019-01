Onana: "Hij is een fantastische keeper, ik denk zelfs beter dan ik"

Ajax won donderdagavond met 3-1 van sc Heerenveen in de TOTO KNVB Beker.

De ploeg revancheerde zich zo enigszins voor het 4-4 gelijkspel dat afgelopen zondag in competitieverband tegen de Friezen werd behaald. André Onana miste die wedstrijd omdat hij ziek was en de doelman werd toen vervangen door Kostas Lamprou. De Kameroener, die donderdag wel weer onder de lat stond, merkte dat zijn collega het na dat puntverlies flink moest ontgelden.

"Ik kan begrijpen dat de supporters boos zijn, maar ik denk niet dat dit goed is. Kostas doet het fantastisch voor ons. Mensen wijzen Kostas te gemakkelijk aan als schuldige als wij slecht spelen. Kostas is een fantastische keeper, ik denk zelfs beter dan ik. Soms moet je geluk hebben", reageert hij tegenover Ajax Life . Onana geeft aan dat Lamprou tijdens trainingen fantastische reddingen maakt en daar bijna alle ballen weet te keren.



"Het probleem is: jullie zien dat niet omdat jullie niet bij de trainingen zijn. Omdat jullie niet welkom zijn, dat weet ik. Maar als je elke dag met Kostas traint, dan weet je: hij is een fantastische keeper." De doelman denkt dat het zondag een kwestie van pech hebben was voor Lamprou: "Kostas heeft nu pech, maar hij moet sterk blijven. Hij had pech, maar ik kan ook pech hebben. Dominik Kotarski kan ook pech krijgen."



Na de wedstrijd werd door supporters geroepen dat Onana een aantal ballen die Lamprou niet wist te keren wel gehad zou hebben. De Kameroener denkt echter dat dit niet realistisch is: "Iedereen mag zeggen wat hij wil, maar ik kijk er als prof anders naar. Het is gemakkelijk om zo'n opmerking te plaatsen. Kostas deed zijn best, hij had gewoon pech."