Onana geniet van samenwerking: "Vooral omdat ze zelf ook gespeeld hebben"

Kameroen plaatste zich dankzij een 0-0 gelijkspel tegen Benin voor de achtste finale van de Afrika Cup, waarin Nigeria op 8 juli de tegenstander is.

André Onana hoefde in de groepsfase geen enkele keer de gang naar het net te maken, maar de Ajacied blijft bescheiden en wil zijn bijdrage liever niet uitvergroten. Onana is vooral complimenteus over het werk van bondscoach Clarence Seedorf en diens assistent Patrick Kluivert.

De doelman van en Kameroen praat met FOX Sports over de samenwerking met Seedorf en Kluivert, die de titelverdediger naar nieuwe successen moeten leiden. "Het is goed, vooral omdat ze zelf ook gespeeld hebben. Ze weten hoe ze met jonge spelers moeten omgaan. Ze zijn heel goed voor ons land. Ik ben blij dat ik met ze mag werken."



Onana, die voor de eerste keer meedoet aan het eindtoernooi, denkt niet dat het spelen in de erg veel verschilt met het spelen op de Afrika Cup. "Nee, zo anders is het niet. Hier proberen we ook zoveel mogelijk te voetballen. Dat is hetzelfde bij Ajax. Daar neem ik iets meer risico. Hier moet ik twee keer zoveel ballen tegenhouden, maar het gaat prima."



De sluitpost van de Ontembare Leeuwen hoopt ook tegen Nigeria zijn doel schoon te kunnen houden, al zal dat geen gemakkelijke opgave worden. "Ik verwacht dat ze goed spelen, zoals altijd. Het is een heel goede ploeg. Maar we zijn er klaar voor. We gaan door tot het eind. Ik heb er zin in. Het wordt spannend. Iedereen wil zo'n wedstrijd spelen. We zullen zien wat er gebeurt."