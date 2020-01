Onana: "Deze week op de training dacht ik nog: hoe goed is deze man?"

André Onana is een groot fan van Hakim Ziyech.

De doelman en de middenvelder van kunnen het goed met elkaar vinden, al vanaf het moment dat de Marokkaans international medio 2016 van overkwam. Onana is onder de indruk van de kwaliteiten van Ziyech, die ook nog eens in de buurt woont.

"Als ik te voet van mijn huis naar Hakims huis loop ben ik er binnen één minuut." Onana noemt Ziyech een 'hele goede jongen'. "Hij is rustig, betrouwbaar en eerlijk. Ik weet wat Hakim allemaal doet, hij heeft een goed hart", vertelt de Kameroens international via de officiële kanalen van Ajax.

"Ik kan alleen maar goede dingen over hem zeggen. Het is een top guy, voor mij is hij een tien."

Onana geniet vooral van Ziyechs voetbalkwaliteiten. "Deze week op de training dacht ik nog: hoe goed is deze man? Hij heeft een goede vrije trap, hij is goed één-op-één, hij is snel en maakt veel goals."

Het geven van assists is Ziyechs grootste kwaliteit, zo oordeelt de doelman. "Ik weet dat hij grote ogen heeft, maar hij ziet écht alles. Soms denk ik dat hij zelfs drie ogen heeft want zijn visie is zo groot, ongelooflijk."