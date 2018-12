Onana: "De Eredivisie is erg goed voor jonge spelers"

André Onana startte ooit als jeugdspeler van Barcelona en sluit niet uit dat hij in de toekomst weer terugkeert bij de Catalaanse grootmacht.

“De keeper verliet Catalonië na vijf jaar in de jeugdopleiding van Barça op achttienjarige leeftijd voor Ajax en is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in het Amsterdamse doel. Onana sluit echter niet uit dat hij in de toekomst ooit terug zal keren in het Camp Nou.

"De waarheid is dat ik er op dit moment niet aan denk. Het zou iets groots zijn om terug te keren bij Barcelona, het is een grote club. En wie zou daar niet willen spelen? Maar de waarheid is dat ik een speler van Ajax ben. Ik ben hier gelukkig en we zijn bezig aan een geweldig seizoen, daar proberen we ook van te genieten en ik probeer hier zoveel mogelijk te leren"”, legt hij uit aan het Spaanse Sport .



Onana is echter pas 22 jaar en er kan veel gebeuren in de toekomst: "“Misschien moest ik wel hierheen komen om uiteindelijk weer terug te keren, het is niet makkelijk om vanuit de jeugd meteen door te stromen naar de hoofdmacht. Zeker vandaag de dag en voor een keeper is het zelfs nog moeilijker. Ik ben hier erg gelukkig, maar het is erg makkelijk om te zeggen: ‘Onana, Barça wil je misschien wel hebben.’ Je krijgt dan ook een groot probleem met mij, omdat ik wil spelen en daar niet heen ga om het trottoir te schilderen. Ik wil spelen.”"



De achtvoudig international van de Ontembare Leeuwen is inmiddels alweer even actief in de Eredivisie en hij denkt dat de geringe reputatie van de Nederlandse competitie misschien niet helemaal terecht is: "“Deze competitie is erg goed voor jonge spelers. Je kan hier laten zien dat je talent hebt en iedereen houdt van de spelers van deze legendarische club. De Eredivisie is wel wat minder dat LaLiga of de Premier League, maar het is wel erg competitief.”"