Onana: "Dan moet Ajax een andere keeper opstellen, zo simpel is het"

Doelman André Onana is niet van plan om te stoppen met af en toe tijd te rekken tijdens een wedstrijd van Ajax.

De Amsterdammers waren vorig seizoen dicht bij een plekje in de finale van de . Een laat doelpunt van -aanvaller Lucas Moura deed de thuisploeg uiteindelijk de das om en met name Onana moest het daarna ontgelden. De sluitpost zou te veel tijdgerekt hebben, waardoor de scheidsrechter de wedstrijd langer door liet gaan dan eigenlijk de bedoeling was.

Onana laat in gesprek met Life weten dat 'tijdrekken soms nodig is', met name tegen sterkere tegenstanders: "Het hoort bij het profvoetbal. Ik snap dat de fans het niet leuk vinden, maar het gaat om het resultaat. De beste manier om de Ajax-supporters blij te maken, is winnen", laat hij weten. "Als tijdrekken de beste optie voor het team is, doe ik het zo weer. Wat de mensen er ook van vinden."

De Kameroener heeft wel gemerkt dat zijn actie tegen the Spurs lang onderwerp van gesprek blijft: "Ik speel bijna vier jaar in het eerste en het gaat sinds vorig seizoen alleen maar over Tottenham-thuis en amper over de goede dingen die ik heb laten zien. Ik geef alles voor deze club, maar ben nog jong en maak soms fouten", gaat hij verder.

Onana geeft aan dat de keuzes die hij tijdens wedstrijden maakt op dat moment voor hem als de juiste beslissingen voelen. Deze keuzes kunnen echter ook slecht uitpakken: "Dat moeten de supporters wel accepteren. Of Ajax moet een andere keeper opstellen. Zo simpel is het."

Onana hervat de zaterdagavond met Ajax met een wedstrijd tegen . Volgende week woensdag staat de uitwedstrijd tegen OSC in de Champions League op het programma.