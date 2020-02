Onana brengt emotionele ode: "We zijn allebei met niets begonnen"

Woensdag doken de eerste concrete berichten op over de naderende transfer van Hakim Ziyech naar Chelsea.

Een dag later volgde de bevestiging van dat de spelmaker inderdaad na dit seizoen naar Londen vertrekt. André Onana loopt donderdagmiddag middels een bericht op zijn social media-kanalen alvast vooruit op het naderende afscheid van de Marokkaans international.

"Ploeggenoot, vriend, broer... Ik wil je graag het beste wensen voor dit nieuwe hoofdstuk", begint de doelman op Instagram. "We zijn allebei met niets begonnen en we weten allebei dat niemand je iets cadeau geeft."

"We hebben vier seizoenen samengespeeld en in die periode momenten meegemaakt die ik nooit meer zal vergeten. We hebben gelachen, gehuild, keihard gewerkt en samen zoveel meegemaakt, dat zou ik voor geen goud willen missen."

Meer teams

"Mijn vriend, het is een absoluut genoegen geweest. Je laat altijd een lach zien en je bent altijd bereid om je ploeggenoten te helpen."

Lees beneden verder

"We hebben nog een paar maanden om mooie dingen te bereiken. Geniet van ieder moment en wij zullen iedere dag van je gezelschap genieten. Ga ervoor, broeder", sluit de doelman af.

betaalt Ajax in eerste instantie veertig miljoen euro om het nog ruim twee jaar doorlopende contract van Ziyech af te kopen en deze som kan door middel van bonussen met nog vier miljoen oplopen.

De kans bestaat overigens dat Onana volgend seizoen weer samenspeelt met Ziyech: de doelman wordt namelijk nadrukkelijk genoemd als mogelijke vervanger van Kepa Arrizabalaga, die dit seizoen geen indruk weet te maken onder de lat bij the Blues .