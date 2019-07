"Om doelman van Oranje te blijven, moet ik vaker spelen"

Jasper Cillessen maakte onlangs de gang van Barcelona naar Valencia en de doelman van het Nederlands elftal beleefde dinsdag zijn eerste werkdag.

Cillessen arriveerde als allereerste op het trainingscomplex van zijn nieuwe werkgever voor de traditionele medische tests die voor aanvang van een nieuw seizoen worden afgenomen en stond daarna het verzamelde journaille te woord.

"Ik wil LaLiga spelen, de , ik wil álles spelen", was de duidelijke boodschap die hij liet optekenen door het Algemeen Dagblad. "Ook naar ging ik met de wil om te spelen, maar daar was Marc-André ter Stegen de uitverkorene: zoiets is een beslissing van de trainer." Cillessen stond de afgelopen drie jaar onder contract in het Camp Nou, waar hij fungeerde als back-up van Ter Stegen. De doelman kwam zodoende tot slechts 32 officiële optredens namens de Catalanen, waarvan het merendeel in het toernooi om de .



In neemt hij de plek in van Neto, die de omgekeerde weg bewandelt en dinsdag werd gepresenteerd door de kampioen van Spanje. Cillessen vindt dat hij de afgelopen jaren te weinig heeft gespeeld voor een vaste keeper van het : "Ook daarom heb ik voor Valencia gekozen. Het is een grote club, die de Champions League gaat spelen, en het Mestalla is een fantastisch stadion. Ik ben dertig jaar, en wil op deze leeftijd geen bankzitter zijn."



"Om doelman van het Nederlands elftal te blijven moet ik vaker spelen. Voor mij is dit daarom een stap vooruit in mijn carrière. Ik ben er klaar voor." De keeper wordt met open armen ontvangen door voorzitter Anil Murthy, die constateert dat zijn club in de afgelopen twee seizoenen een stijgende lijn heeft ingezet: "Die willen we voortzetten, en met Cillessen hebben we een heel complete keeper met ervaring bij de nationale selectie en in de Champions League. Hij wilde graag, heeft geen andere opties overwogen. Zo iemand hebben we graag."