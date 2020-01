Olympique Lyon troeft Atlético Madrid af en betaalt twintig miljoen euro

Olympique Lyon heeft zich versterkt met Bruno Guimarães.

De Braziliaans jeugdinternational komt over van Athletico Paranaense en zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2024.

Lyon meldt via de officiële kanalen dat de 22-jarige aanvoerder van het Olympisch team twintig miljoen euro heeft gekost.

Wanneer de controlerende middenvelder in de toekomst wordt doorverkocht, moet Lyon twintig procent van de transfersom afstaan aan Paranaense.

Guimarães is momenteel actief met de Braziliaanse Olympische ploeg op het kwalificatietoernooi voor de Olympique Spelen. De medische keuring werd derhalve woensdag verricht in Bogota.

Onder toeziend oog van sportief directeur Juninho tekende hij daarna een langdurig contract bij Lyon.

De Franse topclub verwacht de aankoop op 10 of 11 februari te verwelkomen in Frankrijk, direct na de finales van het kwalificatietoernooi. Hij is de twintigste Braziliaanse speler in de clubgeschiedenis van Lyon.

De voormalig jeugdspeler van Grêmio Osasco Audax speelde sinds 2017 voor Athletico Paranaense. De afgelopen drie seizoenen heeft hij zich ontwikkeld tot steunpilaar van de Braziliaanse club.

In 2018 won hij de Copa Sudamericana en vorig jaar legde Guimarães met zijn team beslag op het Braziliaanse bekertoernooi.

Volgens Lyon zaten verschillende clubs achter de handtekening van Guimarães aan, waaronder . Guimarães gaat in Frankrijk spelen met rugnummer 39.