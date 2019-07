Olympique Lyon laat Real Madrid en Manchester United teleurgesteld achter

Rayan Cherki heeft zijn eerste professionele contract met Olympique Lyon ondertekend, zo maakt de Franse topclub zondagmiddag bekend.

De aanvallende middenvelder, die komende maand pas zijn zestiende verjaardag viert, is een van de grootste talenten van Frankrijk en werd door diverse topclubs uit het buitenland begeerd. Met name en hadden concrete interesse in Cherki. De spelmaker kwam afgelopen seizoen ondanks zijn jeugdige leeftijd al voor het tweede elftal van L'OL uit, op het vierde niveau van Frankrijk. Real Madrid probeerde meermaals om Cherki van een toekomst in Spanje te overtuigen.



Het is echter gelukt om Cherki een professioneel contract tot medio 2022 laten ondertekenen. De Franse club publiceert een foto waarop de spelmaker een shirt met de cijfers 2022 omhooghoudt, met voorzitter Jean-Michel Aulas en technisch directeur Juninho Pernambucano naast zich. De tiener sluit komend seizoen aan bij de A-selectie van Sylvinho.



"Ik ben heel blij dat ik mijn eerste professionele contract onderteken bij de club waar ik mijn opleiding heb genoten. Het is het resultaat van jarenlang hard werken, maar dit is pas het begin. Ik zal hard moeten werken om mezelf te ontwikkelen. De komst van Juninho was voor mij ook een belangrijke factor. Ik keek toen ik klein was naar video's van zijn vrije trappen."