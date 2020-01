Olympique Lyon heeft beet en haalt vervanger Depay op in Spanje

Olympique Lyon heeft de gewenste vervanger van Memphis Depay binnen.

De Franse club meldt maandagavond de komst van Karl Toko Ekambi, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van .

Met de huurdeal is een bedrag van vier miljoen euro gemoeid en naar verluidt is er ook een optie tot koop van elf miljoen euro opgenomen in de overeenkomst.

Met bonussen kan dit bedrag oplopen tot vijftien miljoen euro. De 22-voudig international van Kameroen beschikt in Spanje nog over een verbintenis die ruim vier jaar doorloopt.

Tevens is een doorverkooppercentage van vijftien procent afgesproken, welke verhoogd wordt tot vijftig procent als Ekambi voor 15 augustus definitief wordt verkocht door Villarreal.

Lyon was al de gehele transferperiode op zoek naar een geschikte aanvaller, daar Depay vanwege een zware kruisbandblessure nog maandenlang moet revalideren.

De naam van Ekambi zong al langer rond bij les Gones en zijn komst is nu dus officieel wereldkundig gemaakt. Naast de van Villarreal afkomstige spits werd ook onder meer -aanvaller Jonathan David in verband gebracht met Lyon.

Ekambi maakte in de zomer van 2018 voor het transferbedrag van twintig miljoen euro de overstap van Angers SC naar Villarreal. In anderhalf jaar tijd kwam de 27-jarige aanvaller tot 24 doelpunten en 10 assists in 62 wedstrijden voor de Spaanse club.

Ekambi maakt mogelijk zondag zijn debuut voor Lyon, dat die dag bezoek krijgt van .