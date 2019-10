Olympique Lyon grijpt keihard in na desastreus verlies tegen aartsrivaal

Memphis Depay en Kenny Tete krijgen een nieuwe trainer bij Olympique Lyon. De Franse grootmacht laat weten per direct te breken met Sylvinho.

De Braziliaanse oefenmeester stond pas sinds deze zomer voor de groep bij Lyon, dat na negen wedstrijden teleurstellend veertiende staat in de Franse . De nederlaag die Lyon zondagavond leed op bezoek bij laagvlieger en aartsrivaal Saint-Étienne (1-0) is Sylvinho uiteindelijk fataal geworden.

Het huwelijk tussen en Sylvinho heeft uiteindelijk korter dan een halfjaar standgehouden. De oud-verdediger van onder meer en werd in mei gepresenteerd als opvolger van Bruno Génésio en moest samen met Juninho, die als nieuwe sportief directeur naar voren werd geschoven bij les Gones, voor een revolutie zorgen in Lyon.

Sylvinho wist de zevenvoudig landskampioen van Frankrijk echter nooit naar zijn hand te zetten. Lyon won vorige week in de groepsfase van de weliswaar met 0-2 van , maar met name in de competitie zijn de resultaten tot nu toe uiterst teleurstellend.

Lyon won slechts één van zijn negen competitieduels onder leiding van Sylvinho en staat met slechts negen punten op een erbarmelijke veertiende plaats in Frankrijk. Sylvinho slaagde er ook niet in het beste uit zijn topspelers te halen.

De 45-jarige keuzeheer rouleerde volop, hetgeen tot gevolg had dat onder anderen Depay en Houssem Aouar regelmatig verrassend op de reservebank zaten. De eerstvolgende wedstrijd van Lyon is pas na de interlandperiode, op 19 oktober in eigen huis tegen .