Olympique Lyon gaat hoe dan ook bij 'aardige jongen' Depay aankloppen

Olympique Lyon hoopt tot een akkoord met Memphis Depay te komen.

Het contract van de aanvaller annex aanvoerder loopt in de zomer van 2021 ten einde en het is geen geheim dat tal van buitenlandse clubs willen proberen om de Oranje-international over ruim een half jaar over te nemen, daar hij dan nog maar een jaar op de loonlijst staat.

"Hij is degene die uiteindelijk de beslissing neemt", vertelt voorzitter Jean-Michel Aulas dinsdag in gesprek met BeIN Sports. "Maar we zullen hoe dan ook een contractverlenging voorstellen. Hij is immers een exceptionele voetballer. Hij is een aardige jongen, een interessante man."

"Memphis is op dit moment echt gelukkig bij Lyon", stelde technisch directeur Juninho afgelopen maand op de website van de Zuid-Franse club. "We gaan dus tegen het einde van het jaar praten over een contractverlenging."

Lyon wil voorkomen dat Depay tussentijds vertrekt uit de , al waren er volgens Juninho destijds nog geen concrete aanbiedingen binnengekomen.

Clubs met interesse moeten echter ook voorrang verlenen, zo is afgesproken bij de transfer van Depay in 2017.

"Manchester United heeft de eerste optie als er zich clubs melden om Memphis te kopen", verwees de Braziliaanse bestuurder naar de voormalig werkgever van de Nederlander.

Depay heeft er nimmer een geheim van gemaakt nog een stap in zijn loopbaan te willen zetten. is niet zijn eindstation, zo telde de aanvaller eerder over zijn ambities.

Hij staat na zijn komst van Manchester United op 130 duels in alle competities, waarin hij goed was voor 50 doelpunten en 41 assists