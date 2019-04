Olsen: "Ajax is in staat om de Champions League te winnen"

In gesprek met Omnisport stelt Jesper Olsen dat hij zijn voormalig werkgever Ajax in staat acht om de Champions League weer eens te winnen na 1994/95.

De gepensioneerde vleugelspeler meent dat allerminst kansloos is tegen en acht de Amsterdammers ook in staat om de eventuele halve eindstrijd en de finale tot een goed einde te brengen. Hij ziet het gewonnen tweeluik met in de achtste finales als een goed voorbeeld.

Toen leidden Dusan Tadic, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong de ondergang van de winnaar van de laatste drie edities in met een 1-4 zege in Santiago Bernabeu. Dat volstond na de aanvankelijke 1-2 nederlaag in de Johan Cruijff ArenA.

In 1994/95 won Ajax het miljardenbal voor het laatst toen spelers als Edwin van der Sar, Clarence Seedorf en Patrick Kluivert nog op het veld stonden, maar Olsen, die twee -titels en een won tijdens zijn driejarig verblijf in de jaren '80, denkt dat het zonder angst spelende team van Erik ten Hag nu in hun voetsporen kan treden.

Hij kreeg bij Omnisport of Ajax goed genoeg is om de te winnen en de Deen is stellig in zijn antwoord. "Waarom niet? Daarvoor ben je er. Er spelen veel factoren mee op dit niveauu en je hebt maar twee wedstrijden om het verschil te maken. Ook geluk speelt mee. Ik denk dat ze in staat zijn om het toernooi te winnen. Ze zijn jong en nergens bang voor. Dat kan van nut zijn, maar het kan ook tegen je werken", waarschuwt Olsen.

De vleugelaanvaller die later naar trok, vervolgt: "Het is fantastisch om te zien wat Ajax doet, omdat ik er lang geleden zelf speelde. De jeugd heeft een ander temperament. Zij zijn niet bang en gaan er voor. Het resultaat tegen Real Madrid was geweldig. Vooral voor een club uit een klein land is het knap om zo te presteren."

Ajax moet eerst met Juventus af zien te rekenen om de halve eindstrijd te bereiken. Woensdag spelen de Italianen in Amsterdam en zes dagen later staat de return gepland in Turijn. Olsen heeft er ondanks de aanwezigheid van Cristiano Ronaldo vertrouwen in. "Ik denk niet dat Ajax bang hoeft te zijn voor wie dan ook. Ik houd van hun speelstijl. Ze staan voor aanvallend en agressief voetbal, terwijl het tactisch ook allemaal goed in elkaar zit. Het wordt een heel interessante strijd."