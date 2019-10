Olivier Giroud: "Of ik dat accepteer? Nee, dat accepteer ik zeker niet"

Olivier Giroud baalt van zijn reserverol bij Chelsea, waar Tammy Abraham sinds de start van het seizoen de aanvalsleider is.

De 33-jarige aanvaller, die vrijdag scoorde voor Frankrijk in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland (0-1), neemt echter geen genoegen met een plaats op de reservebank en Giroud gaat er de komende tijd dan ook alles aan doen om het ongelijk van manager Frank Lampard te bewijzen.

"Of ik de huidige situatie accepteer? Nee, die accepteer ik zeker niet", stelt Giroud in een onderhoud met Le Pelerin. "Ik wil ook weer niet gelijk heel erg wanhopig overkomen. Ik heb mij altijd respectvol en nederig opgesteld, zelfs als ik het niet eens ben met de manager. Ik zal hem (Lampard, red.) nooit openlijk bekritiseren."

Giroud had tot dusver in deze jaargang slechts tweemaal een basisplaats onder Lampard. "Maar ik weet ook van mijzelf dat ik dit niet zomaar over mijn kant kan laten gaan, want ik ben zeker van waarde voor op het veld", vervolgt de strijdbare Giroud zijn relaas.

"Afgelopen seizoen, toen ik vond dat ik een basisplaats verdiende, heb ik de manager (Maurizio Sarri, red.) ook om opheldering gevraagd." Giroud, die in mei met Chelsea de veroverde ten koste van (1-4), zit in zijn laatste contractjaar bij the Blues.

Giroud heeft er geen spijt van dat hij Arsenal in januari 2018 inruilde voor Chelsea, ook al heeft de routinier nog steeds een zwak voor the Gunners. "Het was geen gemakkelijke beslissing, want ik hield echt van Arsenal."

"Maar het was een stap vooruit, want Chelsea is samen met de meest succesvolle Engelse club van de afgelopen tien jaar. Ik won de concurrentiestrijd van Álvaro Morata en Gonzalo Higuaín, want ik startte in de -finale van 2018 en de Europa League-finale van 2019."

"Het is tot nu toe een lastig seizoen, maar volgens mijn broer ben ik dan juist op mijn best. Ik zou echter willen dat ik dat wat minder vaak hoefde te laten zien!"

Giroud staat met Frankrijk maandagavond tegenover Turkije in de kwalificatiecyclus van het EK.