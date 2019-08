Ole's defensieve revolutie: De opstelling van Man United met Maguire

De Engelse centrumverdediger blinkt uit in de defensie op club- en internationaal niveau en hij zal veel toevoegen aan Manchester United.

Na een langdurige transfersoap heeft Harry Maguire eindelijk zijn transfer van naar afgerond.

Hoewel manager Ole Gunnar Solskjaer nog lang niet klaar is met zijn herbouwing op Old Trafford, begint zijn nieuwe elftal al wel steeds meer vorm te krijgen.

Met een verhoogde focus op jonge talenten die de Premier League willen veroveren, hoopt de Noor dat United dit seizoen een betere start kan maken dan in 2018/19 onder leiding van José Mourinho.

Maar wat zijn de consequenties voor het basisteam nu Maguire eindelijk een Red Devil is?

In de Engelse international heeft Solskjaer iemand gevonden die in zijn periode bij Leicester City een vrij constant niveau haalde. Bovendien viel hij vanwege zijn mentaliteit daarvóór al in de smaak bij Hull City. Dat zorgde ervoor dat Mike Phelan, destijds assistent-coach en vervolgens manager in Hull en nu de rechterhand van Solskjaer, een goed woordje voor hem deed in Manchester.

Maguire brengt de nodige veelzijdigheid met zich mee, omdat hij in zijn loopbaan tot nu toe in verschillende defensieve vormen heeft gespeeld.

Over de 26-jarige aanwinst wordt beweerd dat hij niet snel genoeg zou zijn voor de nieuwe speelstijl van hoog druk zetten die United lijkt te willen hanteren. Hij zou niet in staat zijn om de ruimtes achter de laatste linie te belopen als de tegenstander een counter inzet.

In het shirt van Leicester en The Three Lions heeft hij zijn herstelvermogen echter keer op keer bewezen.

De snelheid die hij in zijn benen mist, compenseert hij vaak met zijn hoofd. Door goed te anticiperen weet hij zijn elftal uit benarde posities weg te krijgen. Bovendien is de man uit Sheffield een grote, moedige leider. Iets wat United de laatste jaren te vaak heeft gemist.

Net zoals Aaron Wan-Bissaka de eerste echte rechtsback is sinds een aantal seizoenen - met de instincten van een verdediger en het vermogen om een perfecte tackle uit te voeren - zo is Maguire uniek voor United als onverschrokken centrumverdediger die op de top van zijn carrière zit.

Maar voor Victor Lindelöf, die niet ver achter Luke Shaw zal zijn geëindigd bij de recente verkiezing voor Speler van het Jaar, waren de verschillende opties achterin nog geen succes. Lindelöf en Maguire zouden nu als het eerste centrale duo moeten worden gezien als Solskjaer met zijn voorkeursdefensie van vier spelers aan het nieuwe seizoen begint.

Het enige vraagteken is wellicht welke rechtspoot er rechts in het centrum komt te staan. Maguire speelde in Leicester links van Wes Morgan en Lindelöf nam bij The Reds vaak die positie in naast Chris Smalling.

In het verleden zei de Zweed dat hij met alle plezier links in het centrum zou willen staan, maar Maguire lijkt daar van nature beter op zijn plek te zijn.

"Voor mij is het geen probleem. Ik ben er ook aan gewend om links te spelen, maar ik speel gewoon waar de manager mij wil inzetten", zei Lindelöf in oktober 2018 op de officiële website van United.

"Ik zie geen problemen met twee rechtspoten als centrumverdedigers. Ik heb een redelijke linkervoet en ik kan daardoor ook best op links spelen."

Een andere optie voor Solskjaer is om achterin met drie man te spelen, zeker als hij in aanvallend opzicht een extra schakel wil hebben en Paul Pogba meer verantwoordelijkheid wil geven op het middenveld. Maguire heeft veel ervaring met het spelen in een driemansdefensie, bij zowel Hull City als het nationale elftal.

In het KCOM Stadium wist hij uiteindelijk een plek te veroveren in het elftal van Steve Bruce. De manager stapte af van zijn traditionele 4-4-2 voor een achterhoede die aanvankelijk werd gevormd door zijn zoon Alex Bruce, James Chester en Curtis Davies.

En in de Engelse ploeg werd Maguire een soort nationale held toen hij met Kyle Walker en John Stones de defensie vormde op het WK van vorig jaar in Rusland.

Met drie man achterin zouden Wan-Bissaka en Shaw meer vrijheid krijgen om mee naar voren te gaan. Ze kunnen dan diep in de aanval het spel breed houden.

Op welke manier Solskjaer zijn nieuwste aanwinst ook gaat gebruiken, hij en Wan-Bissaka lijken van United in elk geval een veel sterkere ploeg te maken als het op verdedigen aankomt.

De herbouw van de Noor zal in het seizoen 2020/21 nog wel doorgaan, aangezien United meer dan drie of vier nieuwe spelers nodig heeft om het gebrek aan kwaliteit weg te werken.

United's verdediging belooft het komende jaar echter veel betrouwbaarder en consistenter te zijn dan onder leiding van verschillende managers sinds 2013.