'Okselregel' komt Lineker de strot uit: "Absurd, verschrikkelijke beslissing"

De VAR was zaterdag wederom onderwerp van gesprek in Engeland. Drie doelpunten in verschillende wedstrijden werden afgekeurd in de Premier League.

Onder meer een treffer van Teemu Pukki namens Norwich City tegen werd geannuleerd. Inmiddels zwelt de kritiek op het gebruik van de VAR aan, met mogelijk Gary Lineker als grote criticaster.

Er is onder meer kritiek op 'de okselregel', waarbij bij elk lichaamsdeel waarmee gescoord kan worden, zoals een oksel, exact kan worden bekeken of het zich in buitenspelpositie bevond. Lineker, oud-voetballer en presentator bij de BBC, laat op Twitter duidelijk weten dat de VAR nog veel stappen moet zetten.

"Hier gaan we weer. Meer onzin van de VAR", begint de Engelsman. "De goal van Pukki wordt afgekeurd, terwijl hij op één lijn staat. Als je lijnen moet tekenen en het nog niet duidelijk is, stop dan alsjeblieft met het ondermijnen van de arbitrage op het veld. Absurd."

"Als de VAR een manager zou zijn geweest, was het enkele weken geleden al ontslagen. If I were Pukki, I'd be puking. Verschrikkelijke beslissing", zo maakt Lineker een woordgrap over de situatie.

Ook een treffer van Dan Burn, verdediger , tegen werd afgekeurd na ingrijpen van de VAR. "Dit is de derde keer dit seizoen dat de VAR dit doet", aldus Burn. "Dit is vooral heel zuur als je net heel hard hebt staan juichen."

"Het was alleen een oksel of zoiets stoms waarmee ik buitenspel stond. Als we hiermee door willen gaan, dan is dat voor iedereen erg spijtig."