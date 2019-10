Ogenschijnlijk drama voor Hugo Lloris in Premier League-duel

Voor Hugo Lloris is het seizoen mogelijk al voorbij.

De doelman van liep zaterdagmiddag in de uitwedstrijd tegen een ogenschijnlijk zware blessure aan zijn arm op en moest al na drie minuten vervangen worden.

Lloris beoordeelde in de derde minuut een hoge voorzet verkeerd. Staand op de doellijn trachtte hij de bal nog weg te tikken. Dat mislukte echter, waardoor Neal Maupay al vroeg in de wedstrijd de openingstreffer kon binnenknikken.

Lees beneden verder

Lloris kwam volledig verkeerd op zijn arm terecht achter de doellijn en gilde het uit van de pijn. Tijdens een langdurige medische behandeling op het veld kreeg hij zuurstof toegediend en moest hij uiteindelijk per brancard van het veld. Engelse media spreken over een gebroken elleboog of een gebroken arm.

Paulo Gazzaniga kwam als vervanger binnen de lijnen.

Het is voor Tottenham de zoveelste domper in korte tijd. De Londenaren werden recent reeds in de EFL Cup uitgeschakeld, presteren moeizaam in de Premier League en leden midweeks een 2-7 nederlaag tegen in de groepsfase van de .