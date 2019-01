Officieel: Tapia op huurbasis naar Willem II

Renato Tapia maakt het seizoen op huurbasis af bij Willem II. De Tilburgers huren de middenvelder van Feyenoord, zo meldt de club.

Tapia sluit zich per direct aan bij de selectie van Willem II en traint maandagmorgen voor het eerst mee.



​De international van Peru stapte in januari 2016 voor anderhalf miljoen euro over van FC Twente naar Feyenoord, maar slaagde er in Rotterdam niet in om een basisplaats te veroveren. Dit seizoen kwam hij in vijf wedstrijden in actie voor de club.



​Tapia is de eerste aanwinst van Willem II deze maand. De huidige nummer twaalf van de Eredivisie hervat komende zondag de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda.