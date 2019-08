Officieel: Schöne verruilt Ajax voor Genoa

Lasse Schöne gaat aan de slag bij Genoa. Dat hebben Ajax en zijn nieuwe club in Italië vrijdag bevestigd.

De 33-jarige Deen heeft in een contract voor twee jaar gekregen, met de optie voor nog een seizoen. Schöne speelde zeven jaar voor , de club waarmee hij onder meer drie landstitels won en vorig seizoen ook de halve finales van de bereikte.

Genoa betaalt naar verluidt anderhalf miljoen euro aan de Amsterdammers. Schöne kwam zeven jaar geleden over van en in het shirt van Ajax speelde hij uiteindelijk 286 officiële wedstrijden. Volgens De Telegraaf had de routinier ook voor een lucratiever contract in Qatar kunnen kiezen, maar hij zag naar verluidt 'de zandbak' niet zitten voor zichzelf en zijn kinderen.

Schöne zou voor Italië hebben gekozen, omdat hij na zijn spelersloopbaan aan de slag wil in de modebranche.

Genoa ontsnapte vorig seizoen maar net aan degradatie uit de . De club verwelkomde deze zomer Aurelio Andreazzoli als nieuwe hoofdtrainer. Over twee weken start de Serie voor de ploeg met een uitwedstrijd tegen .

Mogelijk maakt Schöne een week eerder al zijn officiële debuut, want dan moet Genoa in actie komen in de . De tegenstander is nog niet bekend.