Officieel: Man United stelt Solksjaer aan

Ole Gunnar Solskjaer is tot het einde van het seizoen de nieuwe manager van Manchester United, zo laat de woensdag weten in een statement.

De Noor, die tussen 1996 en 2007 voor the Red Devils speelde, neemt de taken over van José Mourinho, nadat de Portugees dinsdag werd ontslagen. Hij komt over van Molde waarvoor hij sinds oktober 2015 werkzaam was. Solskjaer wordt bijgestaan door Mike Phelan, Michael Carrick en Kieran McKenna, zo laat de club weten .

"Manchester United zit in mijn hart en het is geweldig om terug te keren in deze rol. Ik kijk er erg naar uit om met de zeer getalenteerde ploeg die we hebben, de staf en iedereen bij de club te werken", zo laat Solksjaer weten in een reactie.



​Vice-voorzitter Ed Woodward is blij met de komst van de Noor: "Ole is een clublegende met een enorme ervaring, zowel op het veld als als coach. Zijn geschiedenis bij Manchester United betekent dat hij de cultuur hier leeft en ademt en iedereen bij de club is verheugd om hem en Mike Phelan terug te hebben. We zijn ervan overtuigd dat ze de spelers en fans zullen verenigen als we de tweede helft van het seizoen ingaan.