Officieel: Internazionale haalt Lukaku weg bij Man Utd

Internazionale heeft de selectie versterkt met Romelu Lukaku, zo maakt de Italiaanse club bekend via de officiële kanalen.

De Belgische spits heeft in Milaan zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract, waarmee hij naar verluidt jaarlijks 7,5 miljoen euro gaat verdienen. Beide clubs hebben geen uitspraken gedaan over de transfersom, maar zou het clubrecord hebben gebroken met de komst van de 26-jarige aanvaller.

Volgens Sky Italia en Sportitalia houdt Manchester een transferbedrag van 65 miljoen euro over aan de transfer, een bedrag dat door bonussen nog op kan lopen met 10 tot 12 miljoen. Daarnaast zouden de Engelsen een doorverkooppercentage van vijf procent hebben bedongen.

Sky Sports.meldt een transfersom van 71 miljoen euro. Met bonussen kan dat bedrag oplopen tot 84 miljoen euro. Het lijkt er in ieder geval op dat zijn oorsprongelijke vraagprijs heeft laten zakken.

The Red Devils verlangden aanvankelijk 85 miljoen voor de Belg. Met een bedrag tussen de 65 en 70 miljoen euro is Lukaku voorlopig de duurste aankoop ooit van Internazionale. In 1999 werd Christian Vieri voor, destijds een recordbedrag, 47 miljoen overgenomen van SS .

Lukaku speelde twee seizoenen voor Manchester United en kwam in die periode tot 96 officiële wedstrijden, waarin hij 42 keer scoorde en 13 assists gaf.