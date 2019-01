Officieel: Ajax legt Lisandro Magallán vast

Ajax heeft zich versterkt met Lisandro Magallán. De Amsterdammers melden maandagmiddag een akkoord te hebben bereikt met Boca Juniors.

De 25-jarige centrale verdediger komt per direct over van Boca Juniors en heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vierenhalf jaar, tot de zomer van 2023. Magallán sluit komend weekend tijdens het trainingskamp in Florida aan bij de selectie van Ajax.

De Amsterdammers hadden al lange tijd interesse in de Argentijn en wilden hem afgelopen zomer ook al vastlegden. Ajax bereikte een persoonlijk akkoord met Magallán, maar het kwam niet tot een overeenstemming tussen beide clubs.

Een aantal weken geleden meldde Ajax zich opnieuw bij Boca en bracht met succes een bod uit. De Amsterdammers maken, zo meldde De Telegraaf , acht miljoen euro en maximaal één miljoen euro aan bonussen over aan de verliezend finalist van de Copa Libertadores.

Magallán maakte in de zomer van 2012 de overstap van Club de Gimnasia naar Boca Juniors en werd vervolgens uitgeleend aan Club Atlético Rosario Central en Defensa y Justicia voordat hij doorbrak in het eerste elftal van de club uit Boca Juniors. In totaal kwam de voormalig jeugdinternational tot 75 wedstrijden voor Boca, waarin hij drie keer scoorde en één assist gaf.