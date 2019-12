"Of mijn vader nu in het doel staat of Onana, ik heb al duizend keer genomen"

Teun Koopmeiners was dit seizoen al goed voor tien doelpunten in dertig officiële wedstrijden voor AZ.

Het grootste deel van de doelpunten van de 21-jarige middenvelder komen voort uit strafschoppen. In gesprek met de Volkskrant legt Koopmeiners uit dat het geen toeval is dat de strafschoppen doorgaans tegen de touwen gaan.

"Juist omdat ik vertrouw op mijn techniek denk ik voor een strafschop: ik mag weer iets gaafs gaan doen. Ik hoop juist tijdens een wedstrijd dat ik een penalty mag nemen", legt Koopmeiners uit.

Het maakt hem in principe niet uit wie er tegenover hem staat. "Natuurlijk kan een keeper de juiste hoek gokken, een seconde eerder zijn beweging inzetten. Maar of mijn vader nu in het doel staat of -keeper Onana, ik heb al duizend keer een penalty genomen."

"Ik heb geen vaste hoek. Ik vertrouw erop dat ik de bal overal kan neerleggen waar ik wil. Ik heb wel iets gespeeld met mijn aanloop, zodat ik geen knipperlicht aanzet en de keeper kan zien welke hoek ik kies. Je moet als penaltynemer nooit een vaste hoek kiezen", vervolgt de aanvoerder van .

Koopmeiners wijst naar het -duel tussen en Ajax (4-4) om zijn uitspraak te illustreren.

"Ajax kreeg in het Champions League-duel met Chelsea een penalty tegen. Je zag keeper Onana naar de kant kijken. Naar welke hoek gaat de bal? Ik dacht: bij mij heeft dat geen zin. In mijn penalty's valt geen patroon te ontdekken, ik heb ze in alle hoeken raak geschoten", concludeert Koopmeiners.

De middenvelder sluit komende zaterdag met AZ op bezoek bij dit kalenderjaar af.