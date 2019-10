"Of ik volgend jaar gewoon met Oranje op het EK kan staan? Ik denk het wel"

Javairô Dilrosun is op de weg terug. De buitenspeler van Hertha BSC debuteerde in november 2018 in Oranje, maar kreeg daarna met blessures te maken.

Dilrosun maakte zijn interlanddebuut in het -duel met Duitsland. Het 21-jarige talent is inmiddels weer fit en bereidt zich momenteel met voor op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Portugal en Noorwegen. De geboren Amsterdammer heeft een duidelijk doel voor ogen: volgend jaar met het grote Oranje deelnemen aan het EK.

Dilrosun kende aan het begin van vorig seizoen een sterke periode bij en mocht vervolgens tegen Duitsland voor het eerst opdraven van bondscoach Ronald Koeman. De buitenspeler raakte echter geblesseerd in die wedstrijd en miste in het restant van het seizoen een groot aantal wedstrijden, ook door toedoen van andere blessures. Aan het begin van deze voetbaljaargang raakte Dilrosun opnieuw geblesseerd, ditmaal aan zijn hamstring, maar de laatste weken valt hij weer in positieve zin op.

In zijn laatste vier -optredens voor Hertha BSC was Dilrosun goed voor drie doelpunten en twee assists. Hij is blij met die reeks en hoopt die te kunnen continueren, zo vertelt hij dinsdag in gesprek met FOX Sports. "Het gaat goed. Ik ben met een goede reeks teruggekomen van mijn blessure en ik wil die reeks graag doorzetten. Ik ken de meeste jongens hier bij Jong Oranje al. Het is wel weer een fijn gevoel dat ik Nederlands kan spreken met iedereen", laat de vleugelspits optekenen. "Aan het begin van het seizoen raakte ik weer geblesseerd aan mijn hamstring. Dat was wel even kut, maar ik ben goed terugkomen."

Dilrosun geeft toe dat hij door zijn blessurerijke verleden nog niet vrijuit kan voetballen. "Natuurlijk heb je angst, omdat ik er lang uitlag en daarna weer geblesseerd raakte. De angst blijft. Ik heb overal in mijn lichaam nog wel wat pijntjes. Ik doe gewoon mijn oefeningen. Het moet wel weer goedkomen", vervolgt de aanvaller. Dilrosun geeft aan dat zijn club Hertha BSC aanvankelijk sceptisch was over zijn uitnodiging voor Jong Oranje. "De club wilde niet dat ik me bij Jong Oranje zou melden, want ik had wat problemen met mijn rug. Dat was ook de reden dat ik de laatste wedstrijden telkens vroegtijdig werd gewisseld. Maar ik wil me gewoon laten zien en ik wil zien hoe alles hier gaat. We zien wel of ik kan spelen. Dat wil ik wel heel graag. Ik wil Nederland weer laten zien wat ik in huis heb."

Dilrosun stelt dat zijn besluit om zich toch bij Jong Oranje te melden niet per se werd geaccepteerd door Hertha BSC. "Ze accepteerden het niet, maar ze hebben me gewoon mijn gang laten gaan", zegt hij desgevraagd. "Ik moet met een terugkoppeling komen en laten weten of ik pijn heb. In de komende dagen zal ik contact hebben met de medische staf daar." Dilrosun hoopt zich tot slot weer snel in de kijker te spelen bij het grote Oranje. Het EK van volgend jaar blijft voor hem het doel. "Het is de droom van iedere jongen bij Jong Oranje om uiteindelijk het grote Oranje te halen. Dat geldt voor mij ook. Je wil gewoon hard je best doen met het oog op het EK van volgend jaar. Je wil je gewoon laten zien, het maakt niet uit waar. Of een fitte Javairô volgend jaar gewoon op het EK kan staan? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel."