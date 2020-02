Özyakup torpedeerde 'broertje': "Dat hoort ook bij voetbal"

Oguzhan Özyakup arriveerde afgelopen week bij Feyenoord en stond tegen FC Emmen direct aan de aftrap in het elftal van trainer Dick Advocaat.

De 27-jarige middenvelder tekende al binnen twee minuten voor zijn eerste treffer in dienst van de Rotterdammers. Kort na rust kreeg Özyakup tevens zijn eerste gele kaart in de , na een charge op zijn 'broertje' Kerim Frei.

"Ik heb heel veel gereisd, van Istanbul naar Izmir, daarna met het vliegtuig terug, vervolgens naar Nederland gevlogen, twee keer trainen met , weinig kunnen slapen", begint Özyakup in gesprek met De Telegraaf.

"De jongens hadden met elkaar een mooie reeks neergezet. Dan kom ik er opeens bij als nieuwe speler. Dan is het extra mooi als je zo vroeg al scoort. Ik maakte me geen zorgen, hoor. Ik ben een rustige jongen, ook buiten het veld. Maar ook weer niet te rustig."

Kort na rust kreeg Özyakup een gele kaart voor een charge jegens Frei, die hij nog kent van hun gezamenlijke periode in Londen (Özyakup bij , Frei bij ) en bij .

De 26-jarige vleugelaanvaller wordt momenteel door gehuurd van Medipol . "Dat hoort ook bij voetbal. We zijn heel goede vrienden."

"Hij is meer dan een vriend zelfs, voor mij bijna een broertje. Ik heb jaren de kleedkamer met hem gedeeld en we stuurden elkaar voor de wedstrijd nog berichten."

"Nou, het deed pijn. En het doet nog steeds pijn. Maar over een paar dagen ben ik oké. Voor de wedstrijd zei ik tegen hem: kijk uit vanavond, want ik neem je te grazen. Maar hij nam mij eerder te grazen", vertelt Frei, die benadrukt dat Özyakup en hij juist goede vrienden zijn.

"We deelden in trainingskampen en hotels altijd dezelfde kamer. Ik weet ook zeker dat hij geen enkele intentie had om mij zo te raken. Hij kwam meteen naar mij toe om te vragen hoe het met me ging."