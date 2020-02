Özyakup komt in andere wereld terecht: "Ik heb met haar ontbeten"

Oguzhan Özyakup luisterde zaterdag zijn vuurdoop voor Feyenoord tegen FC Emmen (3-0) op met een doelpunt na 93 seconden.

Nog nooit eerder scoorde een -debutant zo snel in de . Özyakup wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Turkse en dat was voor de middenvelder in sportief opzicht al een opluchting. Na zijn opvallende debuut was de Turks international helemaal in de wolken.

"Het was vandaag de verjaardag van mijn moeder. Ik ben na jaren voor het eerst met haar op haar verjaardag. Wás, moet ik zeggen: ik heb vanochtend met haar ontbeten. Het is een leuk begin, de wedstrijd ging op zich wel goed", vertelde Özyakup in gesprek met FOX Sports.

"Ik voel me opgelucht sinds ik hier ben, bij mijn ouders en vrienden die ik echt heb gemist. Ik ga weer met plezier naar de trainingen en heb weer de wil om te voetballen. Ik heb rust in mijn hoofd en dat betaalt zich uit vandaag. Ik ben serieus blij dat ik zo goed ben begonnen."

Lees beneden verder

Meer teams

Het is voor Özyakup een vreemde gewaarwording om weer in Nederland te zijn. "Ik ben sinds mijn vijftiende niet meer in Nederland en woon sindsdien alleen. Dan voelt het toch wel goed dat ik weer met mijn ouders kan ontbijten en door mijn vrienden naar het stadion kan worden gebracht."

"In Turkije moet je ook bij thuiswedstrijden een avond voor de wedstrijd op de club slapen." Özyakup, die in Zaandam geboren is, kon dit seizoen niet op veel speeltijd rekenen bij Besiktas, waarvoor hij sinds de zomer van 2012 tot 268 officiële wedstrijden kwam.

De rechtspoot doorliep een deel van de jeugdopleiding van en en maakte zijn debuut als prof bij de Engelse club Hij vertrok na twee duels in de hoofdmacht van Arsenal 7,5 jaar geleden naar Besiktas.