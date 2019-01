"Özil's toekomst ligt bij Arsenal, einde discussie" - Zaakwaarnemer ontkent geruchten

De vertegenwoordiger van Mesut Özil ontkent dat zijn cliënt uit is op een vertrek bij Arsenal. Die geruchten gaan nu hij geen vaste basisspeler is.

In gesprek met Goal verzekert Dr. Erkut Sogut dat Özil geen interesse heeft om de club te verlaten. De dertigjarige spelverdeler kwam de afgelopen weken nauwelijks in de plannen van trainer Unai Emery voor vanwege 'tactische redenen'. Nu ontbreekt hij door een knieblessure, maar het is maar zeer de vraag of hij terugkeert in de basis als het gewricht hem weer toestaat om in actie te komen.

Özil zat op de bank toen Southampton onlangs te sterk bleek en in het verloren Carabao Cup-duel tegen Tottenham Hotspur zat hij zelfs niet eens bij de selectie. Op 23 december keerde hij echter als captain terug in de selectie tegen Burnley, waar hij met een assist bijdroeg aan de overwinning. Daarna raakte hij geblesseerd.

Emery verzekerde onlangs dat Arsenal Özil nog steeds nodig heeft, maar het geruchtencircuit draiat op volle toeren nu Real Madrid en Inter naar zijn status zouden hebben geïnformeerd. Zijn Duitse zaakwaarnemer verzekert echter dat zijn pupil zich nog altijd goed voelt bij de Gunners en zelfs overweegt om nog langer te blijven dan zijn contract tot medio 2021 voorschrijft.

"Ik zou liever niet publiekelijk over Mesut zijn situatie spreken, maar door de recente speculatie vind ik het belangrijk om wat duidelijkheid te scheppen zodat we ons weer op het voetbal kunnen focussen", meldt Sogut tegenover Goal . "Mesut heeft vorig jaar januari een nieuw contract getekend omdat hij toekomst zag bij Arsenal en niets heeft zijn gedachten veranderd. Hij wil hier zijn contract uitdienen en misschien zelfs nog langer blijven."

"Mesut is honderd procent toegewijd aan Arsenal Football Club. Hij houdt van de club, deelt haar normen en waarden. Hij wil nergens anders zijn. Mesut is trots om het shirt te dragen en voelt zich vereerd dat hij de club op en buiten het veld mag vertegenwoordigen. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid - zoals het zijn van één van de captains - en heeft een goede relatie met zijn medespelers, de technische staf en alle fans."

Özil scoorde 37 goals en gaf 66 assists onder voormalig trainer Arsène Wenger. Daarmee had hij een inbreng in drie FA Cup-eindzeges. De aanstelling van de nieuwe trainer Unai Emery heeft echter gezorgd voor een andere tactiek en de vraag is of Özil past binnen de plannen van de Spaanse oefenmeester.

Sogut verzekert echter dat zijn pupil er alles aan gaat doen om zich aan te passen om zich te bewijzen aan de voormalig trainer van PSG. "Het afgelopen jaar zorgde voor enorme opschudding bij iedereen van deze club en de eerste helft van dit seizoen is niet perfect geweest voor Mesut. Hij had wat last van blessures en ziekte", argumenteert de zaakwaarnemer. "Nu werkt hij hard om het nieuwe systeem eigen te maken. Dat kan tijd kosten, maar Mesut geeft alles wat hij heeft en doet zijn uiterste best om succes te brengen bij Arsenal."

De zaakwaarnemer ontkent ook de suggestie dat Özil alleen is gebleven voor zijn riante salaris. Dat kan hij zeggen omdat hij aanwezig was bij de onderhandelingen tussen speler en club, aldus Sogut. Özil is op social media de meest gevolgde speler uit de Premier League en ook zijn shirt wordt vaker verkocht dan dat van ploeggenoten. Daarnaast zet hij zich in voor goede doelen en is hij ambassadeur van allerlei stichtingen.

"Mensen zeggen misschien dat ik alleen aan de wensen van Mesut denk, maar dat is niet waar. Tijdens de contractonderhandelingen zat ik er ook voor Arsenal, zoals ik de club vaker vertegenwoordigd heb in andere deals. Deze informatie is publiekelijk verkrijgbaar en ik ben me bewust van mijn persoonlijke belangen. Ik doe natuurlijk het beste voor mijn cliënt, maar wil ook het beste voor Arsenal", vervolgt de Duitser.

"Mesut heeft in zijn hele carrière te maken gehad met kritiek en obstakels, maar hij heeft altijd gereageerd op een positieve en waardige manier. Hij voelt niet de aandrang om zelf te spreken omdat hij zich volledig focust op zijn prestaties. Hij spant zich in om weer volledig fit te worden en zijn vorm te verbeteren. Hij wil zijn voeten laten spreken."





Lees beneden verder

Ondanks zijn vormdip van de afgelopen maanden heeft Özil alsnog 22 kansen gecreëerd voor zijn ploeggenoten, meer dan welke ploeggenoot dan ook in de Premier League. Hij blijft een publiekslieveling dankzij zijn recordbrekende assist-cijfers en zijn vermogen om een duel te beslissen. Sogut benadrukt nogmaals dat de fans ook de komende jaren voor de Duitser kunnen juichen.

"Mesut kwam in 2013 naar Arsenal en is daarmee langer bij de club betrokken dan de meeste spelers en zelfs veel leden van de technische staf. In die vijf en een half jaar heeft hij altijd betrokkenheid en professionaliteit getooond. Hij is nooit lang geblesseerd geweest en haalde altijd een hoog niveau, zoals de statistieken ook uitwijzen."

"Sommigen beweren misschien anders, maar hij snapt beter dan de meesten hoe het bij de club werkt en wat er van hem wordt verwacht. Het is beter om niet te speculeren als je niet binnen de club werkt en weet wat hier dagelijks gebeurt. In elk verhaal zijn er hoogte- en dieptepunten, maar het is belangrijk om het grote plaatje te zien. Dat is belangrijker dan gokken zonder context. Speculaties over een vertrek komen niet van Mesut vandaan en het is jammer dat die verhalen gaan, want de situatie is helder: Zijn toekomst ligt bij Arsenal, einde discussie."