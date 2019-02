"Özil zal misschien wel denken dat hij net zo goed kan stoppen"

Paul Merson begrijpt helemaal niets van de afwezigheid van Mesut Özil. De Duitser ontbrak donderdag wederom in de selectie tegen BATE Borisov.

Sinds Unai Emery trainer is geworden van Arsenal, heeft de Duitser een steeds kleinere rol bij de club. Onbegrijpelijk, zo vindt de voormalig middenvelder. Özil tekende een jaar geleden nog een flink verbeterd contract toen Arsène Wenger het nog voor het zeggen had in Londen. Sindsdien lijkt de middenvelder niet meer zijn beste spel te laten zien, zeker niet na de komst van Emery.

Merson, die zelf tussen 1985 en 1997 voor the Gunners uitkwam, bekritiseert de trainer voor het buiten de ploeg houden van Özil. "Hij is de beste speler van Arsenal en speelt niet, daar begrijp ik niks van", zegt Merson een dag nadat Arsenal, zonder Özil, met 1-0 verloor bij BATE Borisov in de Europa League. "Je bouwt een team rond je beste spelers. Het is geen type speler dat met tackles de bal verovert, maar hij zorgt wel dat er iets gebeurt", vindt Merson.



Het lijkt er soms wel op alsof Arsenal van de Duitser af wil, zegt de voormalig Engels international. "Ik weet niet of ze hem richting het einde van zijn carrière willen duwen, want hij zal misschien wel denken dat hij net zo goed kan stoppen als hij niet in dit Arsenal kan spelen", zegt Merson gekscherend tegenover Sky Sports. "Ik vind dat ze alles op alles moeten zetten om hem weer in het team te krijgen, zonder hem zijn ze niet goed genoeg."