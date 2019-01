"Özil heeft zijn talent verspild en een waanzinnig psychologisch probleem"

Mesut Özil bevindt zich momenteel op een zijspoor bij Arsenal.

De dertigjarige middenvelder kwam deze maand nog niet in actie en wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij the Gunners . Emmanuel Petit laat zich in gesprek met de Daily Mail uitermate kritisch uit over Özil, die zijn talent volgens de Fransman heeft verspild.

"Het is heel frustrerend, ik kan me niet eens meer herinneren wanneer hij zich voor het laatst een artiest toonde op het veld. Hij heeft zijn talent verspild en een waanzinnig psychologisch probleem", stelt Petit, die het WK aanhaalt als voorbeeld. "Toen wij met Frankrijk in 2002 als regerend wereldkampioen werden uitgeschakeld, was dat een schande. Niet alleen het feit dat we uitgeschakeld werden, maar ook de manier waarop. Hetzelfde is afgelopen zomer met Duitsland gebeurd."



"Özil wordt daar verantwoordelijk voor gehouden, vanwege zijn lichaamstaal op het veld", gaat de Franse oud-middenvelder van AS Monaco, Arsenal, Barcelona en Chelsea. "Maar wat we op het WK zagen van Özil, hebben we de afgelopen jaren ook bij Arsenal gezien. Eén goede wedstrijd, vier matige wedstrijden: mentaal trekt hij het niet meer. In fysiek opzicht is hij in orde, hij heeft talent we weten allemaal dat hij kwaliteiten heeft. Maar als je mentaal niet kan zorgen dat je de prachtige speler bent die je kan zijn, is het over."



"Het is menselijk dat je stopt met werken als je een basisplaats verliest. Je hebt daardoor geen doelen meer. Dat kan ik begrijpen, ik heb hetzelfde meegemaakt in de laatste fase van mijn carrière. Ik had alleen te maken met blessures en Özil heeft de luxe dat hij fysiek nog altijd in orde is. De club waardeert hem, hij heeft een nieuw contract ondertekend. Het minste wat hij kan doen, is het vertrouwen terugbetalen", besluit Petit.