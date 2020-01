Oefenduel tussen Feyenoord en Borussia Dortmund op losse schroeven

Het is maar de vraag of Feyenoord zaterdag een oefenwedstrijd speelt, zo meldt het Algemeen Dagblad woensdagavond.

De vriendschappelijke ontmoeting met zou, net als vorig jaar, in het stadion van Marbella plaatsvinden, maar de lokale club speelt die dag zelf een bekerwedstrijd voor eigen publiek.

hoopt op korte termijn van de Spaanse autoriteiten te horen of er zaterdag elders kan worden gevoetbald, maar dat is volgens het dagblad een lastige zaak.

Het vinden van een alternatief is een complexe zaak, ook omdat er voldoende ruimte moet zijn voor supporters om de wedstrijd te kunnen bezoeken.

Het team van Dick Advocaat werkte woensdag op Spaanse bodem de eerste wedstrijd van het kalenderjaar af. Het oefenduel met TSG werd met 3-2 gewonnen, na een achterstand van 0-2.

Lees beneden verder

Luciano Narsingh maakte twee goals op aangeven van Sam Larsson en Jens Toornstra stiftte zeer fraai de 3-2 binnen.

Het is ook de vraag of Borussia Dortmund in een sterke opstelling tegen Feyenoord zal aantreden. Op dezelfde dag staat ook een oefenduel met op het programma.

Lucien Favre heeft voldoende spelers meegenomen om twee duels op dezelfde dag te kunnen afwerken.