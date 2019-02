Ödegaard: "Zidane als coach was soms niet goed voor het zelfvertrouwen"

Martin Ödegaard staat sinds januari 2015 onder contract bij Real Madrid, maar is nu bezig aan zijn derde seizoen in de Eredivisie.

Na een verhuurdperiode bij sc Heerenveen draagt de Noorse middenvelder nu het shirt van Vitesse. Een doorbraak bij de Koninklijke zat er nog niet in, maar de pas twintigjarige international hoopt nog altijd te slagen bij de Europese topclub.

Ödegaard had de clubs voor het uitzoeken en vertrok op jonge leeftijd van Strömsgodset naar Real Madrid. Onder meer een aanbieding van Ajax legde hij naast zich neer. Op zestienjarige leeftijd maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van Real Madrid als vervanger van Cristiano Ronaldo. “"Alles is snel gegaan, maar in Noorwegen was er lange tijd ook geen ster. Dus de media vergroten alles uit. Ik was vijftien jaar en het was al dagelijks een gekkenhuis"”, legt hij uit in het Algemeen Dagblad .

Hij zette uiteindelijk zijn handtekening onder een contract tot medio 2021 in het Santiago Bernabéu. "“Ik kon naar zóveel clubs. Maar Real is een droom. Dat is de grootste club ter wereld. Het was voor mij ook de beste keuze. Bij Real trainde ik met het eerste team en speelde ik wedstrijden in het tweede elftal. Met Zinédine Zidane als coach. Ik kreeg ook speeltijd in het eerste team. Natuurlijk had ik gehoopt op meer. Maar ik heb met de sterren gevoetbald. Ik maakte een reuzenstap. Van Strömsgodset naar Sergio Ramos en Ronaldo.”"



Beduusd van alle namen om zich heen wist Ödegaard zijn draai op het veld in Madrid snel te vinden. “"Eenmaal op het veld is voetbal voetbal. Alleen de taal is anders”", aldus de veertienvoudig international. "“Het is wennen aan het tempo en de kwaliteitseisen. Zidane als coach was prachtig. Maar soms ook niet goed voor het zelfvertrouwen. Dan deed hij voor hoe het moest. Wat een techniek.”"