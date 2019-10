Ödegaard zet Real-ambities in ijskast en ontzenuwt wilde geruchten

Martin Ödegaard is door Real Madrid tot medio 2021 verhuurd aan Real Sociedad.

De middenvelder is van plan om het huurcontract bij de nummer vijf in LaLiga uit te dienen. Ödegaard, die in Nederland werd verhuurd aan sc en , wil nu eindelijk weleens voor langere tijd deel uitmaken van een elftal.

"Als Zinédine Zidane mij in de zomer belt? Daar heb ik nog niet over nagedacht", vertelt Ödegaard in een interview met ESPN . "Ik heb hier voor twee jaar getekend en wil hier ook twee jaar blijven. Dat is erg belangrijk voor mij. Ik ben twee jaar lang telkens van elftal veranderd. Ik denk dat het voor jonge spelers als ik goed is om enige stabiliteit te hebben. Daarom wil ik hier twee jaar blijven."

Ödegaard onderhoudt geen intensief contact met Zidane. "Maar ik spreek met de club en ik weet wat zijn ideeën zijn. Voor zijn aanstelling heb ik met de club daarover gepraat", aldus de twintigjarige middenvelder, die weet dat hij is genoemd bij onder meer en .

"Er gaan veel gekke verhalen over mij de ronde, maar veel is absoluut niet waar. Soms lach ik als ik het lees. Het is moeilijker voor mijn familie, omdat zij het altijd willen lezen als mijn naam ergens verschijnt."

Real betaalde in 2015 vier miljoen euro aan Strömsgodset IF voor Ödegaard. De aanvallende middenvelder is vier jaar later een veelvoud van dat transferbedrag waard. "Ik ben er trots op dat er niet zoveel is betaald voor mij. Er wordt met de dag meer betaald voor spelers en dat vind ik een slechte ontwikkeling, eerlijk gezegd", zo besluit Ödegaard, wiens contract bij Real doorloopt tot medio 2023.