Ödegaard weigert te speculeren over 'mooie club' Ajax

Martin Ödegaard laat dit seizoen een goede indruk achter bij Vitesse en wordt in verband gebracht met een volgende stap in zijn carrière.

zou interesse hebben in de Noorse middenvelder, die door de Arnhemmers gehuurd wordt van . In gesprek met FOX Sports wil Ödegaard niet al te diep ingaan op de vermeende interesse van de Amsterdammers.

"Mijn zaakwaarnemer heeft constant contact met Real Madrid. Ik wil het seizoen hier eerst op een goede manier afsluiten en dan gaan we komende zomer samen verder kijken, dat heb ik al eerder gezegd. Speeltijd is belangrijk voor mij en dat zal lastig worden in Madrid, dus we moeten de beste oplossing voor beide partijen zien te vinden. Ik heb niks gehoord over de genoemde transfersom, eerlijk gezegd", zegt Ödegaard na afloop van het duel met , dat in een 0-0 gelijkspel eindigde.



"Het zijn allemaal geruchten en dat hoort bij het voetbal, daar moet je mee omgaan. Het is moeilijk, ik wil de speculaties niet voeden. Ajax is een mooie club, maar ik wil er verder niet over speculeren. Ik weet niet of het waar is wat in de media wordt gezegd", vervolgt de Noorse middenvelder. Hij leek in De Galgenwaard tien minuten voor tijd een assist te geven op Jake Clarke-Salter, maar de treffer van de verdediger werd geannuleerd wegens buitenspel.



"We speelden in defensief opzicht een goede wedstrijd, los van het afgekeurde doelpunt hebben we weinig kansen weggegeven", zo analyseert Ödegaard de doelpuntloze remise van in de wedstrijd tegen Utrecht. "We hadden een overwinning verdiend, denk ik. Misschien was het niet onze beste wedstrijd. Ik had het gevoel dat we veel beter waren dan Utrecht, maar zo is het voetbal soms."