Ödegaard: "Over twee of vijf jaar terug bij Real Madrid, ik heb geen haast"

Martin Ödegaard werd door Real Madrid al verhuurd aan sc Heerenveen en Vitesse en speelt tot medio 2021 op uitleenbasis voor Real Sociedad.

De aanvallende middenvelder uit Noorwegen blijft echter geduldig wachten op zijn kans bij de Koninklijke, al is het contact met trainer Zinédine Zidane erg summier. Ödegaard is een van de steunpilaren van Sociedad, de huidige nummer vijf in LaLiga.

"Het is zeker mijn doel om te slagen bij ", vertelt Ödegaard aan AS. "Daarom heb ik daar ook een langjarig contract (tot medio 2023, red.) getekend. Maar ben ik erg gelukkig hier bij Sociedad, dus ik heb geen haast."

"Het maakt niet uit of ik over twee of vijf jaar bij Real terugkeer. Ik neem daar de tijd voor. Maar op een dag wil ik natuurlijk weer voor Real spelen."

Ödegaard heeft met enige regelmaat contact met vertegenwoordigers van Real, al bemoeit Zidane zich volgens de Scandinavische spelmaker niet intensief met verhuurde spelers.

"Ik praat inderdaad niet met Zidane of met clubpresident Florentino Pérez. Ik heb echter wel een goede band met Federico Valverde en met hem praat ik ook soms. Hij is een goede speler en belangrijk voor het middenveld van Real."

De huurling van Sociedad debuteerde al op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Real en Ödegaard weet dan ook uit ervaring hoe moeilijk het is voor jonge spelers als Rodrygo en Vinícius Júnior om zich staande te houden tussen de sterren van de Madrileense grootmacht.

Lees beneden verder

"Ik ga mezelf niet met hen vergelijken. Ze hebben veel kwaliteiten en zijn klaar om te spelen. Ze zullen echter ook op mentaal vlak stappen moeten maken."

Ödegaard kan niet kiezen tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, die volgens hem van een 'ander niveau' zijn. Er zijn echter spelers die de kwaliteiten hebben om de komende jaren het Europese toneel te domineren.

"Dan denk ik aan Kylian Mbappé, maar ook aan Eden Hazard, Luka Modric en Neymar. Er zijn verschillende opties. Maar Ronaldo en Messi staan nog steeds wel op eenzame hoogte."