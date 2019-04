'Ödegaard mag van Real Madrid niet vertrekken'

Real Madrid is absoluut niet van plan om Martin Ödegaard komende zomer te verkopen aan Ajax.

Dat schrijft Marca donderdag. Real verhuurt de 20-jarige Noor deze jaargang aan . Voetbal International meldde woensdag dat serieuze interesse in Ödegaard heeft, omdat men rekening houdt met een vertrek van Hakim Ziyech. Naar verluidt moest Ajax de permanente komst van het talent dus vergeten en zal ieder bod op hem afwijzen.



Martin Ödegaard leverde dit seizoen in 33 officiële duels van Vitesse acht goals en negen assists af. Bovendien creëerde hij al 110 kansen voor zijn teamgenoten; alleen Ziyech (145), Dusan Tadic (142) en Steven Berghuis (134) haalden een hoger aantal. Tussen januari 2017 en afgelopen zomer speelde de aanvallende middenvelder op huurbasis voor sc .



Real Madrid betaalde in januari 2015 ruim drie miljoen euro om de talentvolle speler over te nemen van Strømsgodset IF. Ödegaard kwam tot nu toe twee keer in actie in het eerste elftal van de Spaanse grootmacht. Volgens Marca is Real wel bereid om hem opnieuw te verhuren en heeft Ajax daar ook wel oren naar.