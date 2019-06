Ödegaard: "Ik wil niet in dezelfde situatie terechtkomen als vorig jaar"

Martin Ödegaard kijkt terug op een geslaagd seizoen bij Vitesse en de naam van de spelmaker wordt vaak genoemd bij clubs als Ajax en Bayer Leverkusen.

Vooralsnog staat hij echter nog 'gewoon' onder contract bij en het is de vraag waar de Noor volgend seizoen zal spelen. Ödegaard zelf hoopt in ieder geval snel duidelijkheid te krijgen. "Ik moet op vakantie en ik wil ook niet in dezelfde situatie terechtkomen als vorig jaar. Toen speelde ik tijdens de voorbereiding voor Real Madrid en duurde het lang voordat er iets gebeurde. Dat was niet gunstig voor mij en dat wil ik nu niet", is hij duidelijk in gesprek met het Noorse VG.

"De feedback die ik van Real Madrid krijg is dat ze erg tevreden zijn over mij. Maar zoals ik eerder al heb gezegd, is het erg moeilijk om hier aan speeltijd te komen. Dat zal volgend seizoen ook zo zijn. Dus het wordt waarschijnlijk iets anders voor mij", gaat hij verder. Naast een nieuwe verhuurperiode wordt er ook gesproken over een verkoop met een terugkoopclausule voor Ödegaard, die nog tot medio 2021 vastligt bij de Koninklijke.



De spelmaker zelf denkt dat de kans groter is dat Real Madrid voor een dergelijke constructie gaat, dan voor een reguliere verkoop: "Ja, dat hebben ze vaker gedaan. Het verschil met een verhuur is dat je een sterkere band hebt met de club waaraan je verkocht wordt. Ik heb er nog niet echt over nagedacht en het maakt ook niet zoveel uit. Het belangrijkste is dat ik ergens terechtkom waar ik de kans krijg om te spelen en waar de trainer in me gelooft."