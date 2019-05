Ödegaard hint: "Er is zeker een kans dat ik in Nederland blijf"

Real Madrid-huurling Martin Ödegaard maakt indruk in het shirt van Vitesse en werd reeds in verband gebracht met een overstap naar Ajax.

In gesprek met FOX Sports hint Ödegaard naar een langer verblijf in de . "Ik heb me hier heel goed ontwikkeld, ik ben blij dat ik hier naartoe ben gekomen om te spelen en beter te worden. We zullen komende zomer wel zien wat er gebeurt. Eerst wil ik hier goed afsluiten en de play-offs winnen", laat Ödegaard weten. zou volgens berichten in Spaanse media reeds een bod van twintig miljoen euro hebben uitgebracht bij , maar de Noorse middenvelder wil er nog niet te veel over nadenken.

"Ik wil me eerst focussen op de laatste wedstrijden en mijn zaakwaarnemer houdt zich nu bezig met alle andere dingen. Ik moet nog met Real Madrid praten, dat gaat in de zomer gebeuren. Er is zeker een kans dat ik in Nederland blijf. Mijn jaren hier zijn goed geweest, eerst bij en daarna bij . De Eredivisie is een goede plek om mezelf te ontwikkelen en de stijl past goed bij mij, dus er is zeker een kans", vervolgt de Noorse middenvelder, die dit seizoen in 33 officiële wedstrijden goed was voor 9 doelpunten en 9 assists.



Vitesse wist zondagmiddag met 6-1 te winnen van en de Arnhemmers zijn reeds zeker van deelname aan de play-offs om een Europees ticket. Ödegaard verzorgde in dat duel een treffer vanuit een strafschop. "Het was een solide wedstrijd. Met een 6-1 overwinning moet je blij zijn, we hebben ons verzekerd van deelname aan de play-offs. Het was misschien niet de beste wedstrijd, maar goed."