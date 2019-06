'Ödegaard heeft er nieuwe optie bij; definitieve transfer geen optie'

Vrijdag berichtten diverse nationale en internationale media dat Martin Ödegaard op weg is naar Bayer Leverkusen.

lijkt echter niet voornemens om definitief afscheid te nemen van de Noorse aanvallende middenvelder. Volgens BILD is de Koninklijke alleen bereid mee te werken aan een nieuwe verhuurperiode van Ödegaard, die er naar verluidt plots ook nog een nieuwe optie bij heeft.

Ödegaard werd donderdag door het Noorse tv-station TV2 gespot op de luchthaven van Düsseldorf, op een half uur rijden van Leverkusen. Zijn overgang naar die Werkself leek al in kannen en kruiken te zijn, maar nu blijkt ook zich nog in de strijd gemengd te hebben. De Baskische club lijfde eerder deze transferperiode Alexander Isak al in en ziet in Ödegaard een volgende interessante versterking.



Leverkusen lijkt evenwel nog altijd de beste papieren te hebben. Real Madrid wenst Ödegaard namelijk alleen te verhuren, het liefst aan een ploeg die komend seizoen actief is in de . De club van trainer Peter Bosz eindigde de afgelopen voetbaljaargang op een vierde plaats in de en zal zodoende instromen in de groepsfase van de Champions League.



Een definitief vertrek bij Real Madrid lijkt er niet te komen voor Ödegaard. De twintigjarige middenvelder werd de afgelopen tweeënhalf jaar op huurbasis gestald in de bij respectievelijk sc en , en bij Real Madrid zou men nog altijd wel toekomst in hem zien. Ödegaards contract in het Santiago Bernabéu loopt nog door tot de zomer van 2021; volgens BILD is het niet ondenkbaar dat de creatieveling die verbintenis eerst zijn verlengen, alvorens hij zich op huurbasis elders voegt. Lange tijd was ook geïnteresseerd in Ödegaard, maar de Amsterdamse club zou inmiddels al hebben gecapituleerd in de race met Leverkusen.