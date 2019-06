'Obstakel in onderhandelingen houdt recordtransfer Lozano voorlopig tegen'

Hirving Lozano gaat PSV naar alle waarschijnlijkheid verlaten voor Napoli.

Volgens Sky Italia zijn beide clubs dicht bij een akkoord over de transfersom van vijftig miljoen euro, inclusief bonussen. Het enige probleem zijn de portretrechten. Wanneer ook de laatste plooien worden gladgestreken, kan de Mexicaanse aanvaller zijn gewenste transfer naar de afronden.

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de kwestie rond de portretrechten van Lozano snel wordt afgewikkeld. -president Aurelio De Laurentiis staat er volgens transferexpert Gianluca Di Marzio op dat aangekochte spelers hun portretrechten overdragen aan de club. Deze eis heeft er in het verleden al meerdere keren toe geleid dat een transfer geen doorgang vond. Lozano heeft meerdere sponsordeals, waardoor hij zou twijfelen om de portretrechten over te dragen.



Lozano kan in Napels 4,5 miljoen euro per jaar gaan verdienen en is naar verluidt zeer gecharmeerd van het voorstel. Volgens Di Marzio zou de club zou het salaris van Lozano nog verder kunnen verhogen en zijn portretrechten daarmee kopen. De Mexicaanse aanvaller zou derhalve aanspraak maken op een bedrag van ongeveer zeven miljoen euro. Mocht Napoli anders besluiten, dan moet Lozano genoegen moeten nemen met het huidige aanbod.



Met een aanstaande overstap naar Napoli vist achter het net. De Engelse topclub werd lange tijd genoemd als mogelijke bestemming van de geblesseerde Mexicaanse international. La Gazzetto dello Sport schreef eerder deze week nog dat Napoli bereid is om te voldoen aan de vraagprijs van . Met vijftig miljoen euro wordt Lozano de duurst verkochte speler uit de clubgeschiedenis van de Nederlandse topclub.