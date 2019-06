'Oblak hekelt gebroken beloftes en wil toptransfer naar droomclub'

Jan Oblak aast op een vertrek bij Atlético Madrid, zo meldt ESPN maandag.

De doelman, die in april nog een contract tot medio 2023 bij los Colchoneros tekende, ziet te weinig ambities bij de Spaanse topclub en wil verkassen. Naar verluidt heeft de beste papieren om de 26-jarige Sloveen over te nemen.



Oblak zette twee maanden geleden zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis, waarbij de keeper werd beloofd dat Atlético volgend seizoen zou meestrijden om de landstitel en de . Oblak is echter van mening dat deze ambities niet zullen worden waargemaakt. De doelman wijst naar de vele spelers die volgend seizoen niet meer uitkomen voor de club.



Antoine Griezmann gaat Atlético verlaten, terwijl ook Lucas Hernández, Diego Godin, Filipe Luis en Juanfran vertrekken. Oblak heeft het gevoel dat Atlético de beloftes zodoende niet nakomt. Vorige week was Oblak al kritisch op het beleid van de club. "Ik blijf bij Atlético zolang hun ambities dezelfde zijn als mijn ambities", zo stelde de sluitpost.



Paris Saint-Germain en Manchester United hebben interesse in Oblak. De doelman wil graag naar laatstgenoemde club, ondanks het feit dat de Engelsen volgend seizoen geen Champions League-voetbal spelen. Oblak droomde als kind al van acteren in de Premier League en zou in zijn jeugd fan zijn geweest van the Red Devils . Gefortuneerde clubs kunnen zonder toestemming van Atlético toeslaan, aangezien Oblak een afkoopclausule van 120 miljoen euro in zijn contract heeft staan.



De Engelse grootmacht zou de komst van Oblak zeker overwegen, aangezien de toekomst van David de Gea onzeker is. De Spaanse doelman ligt nog tot volgend jaar zomer vast op Old Trafford en wil naar verluidt zijn contract niet verlengen. zou naast Oblak ook belangstelling hebben voor De Gea, mede omdat Gianluigi Buffon de Franse club na een seizoen alweer heeft verlaten.