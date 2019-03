NxGn-winnaar Sancho droomt van Ballon d'Or

De 18-jarige vleugelspeler vertelt aan Goal dat hij dolgraag Lionel Messi en Cristiano Ronaldo wil evenaren om te beste speler ter wereld te worden.

Het winnen van de NxGn-award van 2019 is pas het begin, stelde Jadon Sancho nadat hij de prijs in ontvangst nam. Zijn droom is om de allerbeste voetballer op deze planeet te worden.



Goal publiceerde woensdag de jaarlijkse lijst van de 50 grootste talenten ter wereld, geboren op of na 1 januari 2000. Sancho wist Vinícius Júnior af te troeven in de strijd om de hoofdprijs, na een prachtig jaar waarin hij excelleerde in de en debuteerde in het nationale team van Engeland.



"Het is een eer om deze award te winnen", zei Sancho tegen Goal in een exclusief interview. "Er zijn heel veel goede spelers van mijn leeftijd en het is mooi voor mij en mijn familie dat ik tot de beste NxGn-speler ben gekozen. Ik weet zeker dat mijn familie trots op me is. Heel erg bedankt."



"Nu moet ik gewoon hard blijven werken. Dit is niet het einde."



Sterker nog, Sancho is vastberaden om binnenkort met landskampioen te worden en hij hoopt zich ook met Engeland te kwalificeren voor het EK van volgend jaar.



Op individueel vlak gelooft het 18-jarige talent dat hij ooit de Ballon d'Or kan winnen. "Ik vind dat dat het doel van iedere speler zou moeten zijn", legde hij uit.

"Het is duidelijk dat ik ervan droom om de Ballon d'Or te winnen, want al die grootheden als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric en Ronaldinho hebben 'm ook gewonnen. Dat zou volgens mij een grote inspiratie moeten zijn voor iedereen op deze wereld die voetbalt."



De winst van de NxGn-prijs voor 2019 laat zien dat Sancho zeker op de juiste weg is.



Nadat hij al een aardige reputatie opbouwde in de jeugd van en in 2017 met Engeland het WK Onder-17 won, maakte de Londenaar de overstap naar Duitsland om meer speeltijd te krijgen.



Die gok pakte zeer goed uit. Sancho groeide in het seizoen 2017-18 uit tot een basisspeler bij BVB.



Sindsdien wordt hij alleen maar beter en beter. In januari van dit jaar werd de vleugelspeler de jongste speler in de Bundesliga-geschiedenis die acht doelpunten heeft gemaakt.



Met de NxGn-award op zak hoopt de Engelsman dat de Bundesliga zijn volgende titel wordt. Met nog acht speelronden voor de boeg staan Dortmund en Bayern samen bovenaan, al heeft Bayern een beter doelsaldo.