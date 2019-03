NxGn: Callum Hudson-Odoi bij 's werelds beste vijf tieners

De vleugelspeler van Chelsea is in de race voor de eerste plaats in onze lijst van 50 beste spelers in de wereld geboren op of na 1 januari 2000.

We weten nog niet wie de NxGn 2019 zal winnen, maar we kunnen bevestigen dat Callum Hudson-Odoi tot de top vijf behoort!

Op woensdag onthult Goal zijn jaarlijkse lijst van de 50 beste tieners ter wereld van negentien jaar of jonger, waar de spelers door experts van 42 edities van over de hele wereld beoordeeld worden op basis van ervaring in een eerste elftal, potentieel en algemeen vermogen.

De grens van deze editie is gezet op 1 januari 2000, waarmee de achttienjarige Hudson-Odoi een van de voor de hand liggende kanshebber is om als eerste te eindigen.

Na het winnen van het WK Onder-17 met Engeland in 2017, maakte de snelle vleugelspeler vorig jaar zijn professionele debuut bij onder voormalig manager Antonio Conte.

De Italiaan is in de zomer misschien vertrokken, maar Hudson-Odoi ging nergens heen, waar de landgenoot en opvolger van Conte, Maurizio Sarri, de jongeling onmiddelijk had opgemerkt.

Inderdaad, Hudson-Odoi was misschien wel het grote succesverhaal van Chelsea's voorbereiding, dus Sarri sloot onmiddelijk een vertrek op huurbasis uit voor de in Londen geboren aanvaller, die volgens hem voorbestemd was om heel snel "zeer beroemd" te worden.

De voormalige -trainer zag het niet verkeerd. Hudson-Odoi's snelheid en technisch hebben hem al tot een favoriet op Stamford Bridge gemaakt en op maandag ontving hij zijn eerste oproep voor de Engelse nationale ploeg.

Chelsea wordt nu echter geconfronteerd met een gevecht om de speler uit hun eigen jeugdopleiding te behouden, wiens sensationele prestaties - met name in de - de aandacht heeft getrokken van , dat tijdens de transferperiode van januari een bod uitbracht om zich te verzekeren van zijn diensten.

De club uit Beieren heeft al gezworen om terug te komen met een nieuw bod in de zomer, terwijl Chelsea hoopvol blijft om Hudson-Odoi te overtuigen om zijn toekomst aan de club te verbinden.

"We willen dat hij blijft", zei teamgenoot en mede-vleugelaanvaller Willian onlangs. "Hij is een groot talent. Een geweldige speler. We vertellen hem de hele tijd om hier te blijven."

"We willen niet dat hij weggaat. Hij kan in de toekomst een van de beste spelers worden voor Chelsea en een van de beste spelers ter wereld."

Het is duidelijk dat het moeilijk is om te zeggen wat er in de toekomst zal gebeuren, maar we weten tenminste dat de veelzijdige aanvaller in de top vijf van de NxGn 2019 staat!

Maar kan Hudson-Odoi de hoofdprijs opeisen? Ontdek het woensdag om 13.00 uur, wanneer de volledige lijst wordt onthuld!