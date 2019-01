Nummer drie haakt af in Keuken Kampioen Divisie; hattrick velt Ajax

Go Ahead Eagles heeft duur puntenverlies geleden in de top van de Keuken Kampioen Divisie. De nummer drie pakte met moeite een punt.

Door de remise bij Cambuur is de achterstand van Go Ahead op FC Den Bosch drie punten en die op koploper FC Twente vier punten. Tegelijkertijd steeg Jong PSV naar de zesde plek dankzij een zege op FC Dordrecht (1-3) en verloor Jong Ajax met dezelfde cijfers van FC Volendam, door een hattrick van Boy Deul.



SC Cambuur -– Go Ahead Eagles 1-1

De formatie van René Hake leek lange tijd met de overwinning aan de haal te gaan. In een vermakelijke eerste helft was het invaller Kevin van Kippersluis die snel het verschil maakte door na ruim een halfuur spelen knap raak te schieten: 1-0. Na ongeveer een uur spelen moest Go Ahead de volgende tegenvaller incasseren, want Gino Bosz moest met zijn tweede gele kaart het veld verlaten van scheidsrechter Edwin van de Graaf. Go Ahead probeerde daarna de gelijkmaker te forceren en vlak voor tijd slaagde de ploeg uit Deventer hier nog in, aangezien Roland Baas een rebound optimaal benutte.



FC Dordrecht –- Jong PSV 1-3

De thuisploeg beleefde een droomstart en stond al na zes minuten op voorsprong via Crysencio Summerville. De huurling van Feyenoord reageerde alert op een voorzet van Jeremy Cijntje en zette zijn ploeg op 1-0. Jong PSV zette daarna aan en in de tweede helft zorgde dat voor de ommekeer. Mauro Junior faalde niet vanaf elf meter, terwijl Joël Piroe na bijna een uur spelen de tweede treffer namens de Eindhovenaren produceerde. Tien minuten voor tijd verzorgde Lennerd Daneels op fraaie wijze het slotakkoord door een prachtige rush te bekronen met een goal.



Jong Ajax - FC Volendam 1-3

De openingsfase op De Toekomst was erg aantrekkelijk en binnen negen minuten hadden beide ploegen al gescoord. Volendam opende de score, nadat Deul een voorzet van Nick Doodeman bekroonde. Namens Ajax maakte debutant Lassina Traoré vervolgens gelijk met een kopbal na een corner. Ajax liet daarna enkele grote kansen op de 2-1 onbenut en gaf het duel in de tweede helft uit handen, na een rode kaart voor Sergiño Dest na een overtreding op Anthony Berenstein. De daaropvolgende penalty werd Deul, die vervolgens nog eens mocht aanleggen na een handsbal van Ryan Gravenberch en zijn hattrick completeerde.



Jong FC Utrecht - RKC Waalwijk 1-2

In de eerste helft kwam Utrecht er niet aan te pas. RKC was duidelijk de bovenliggende partij en leidde verdiend met 0-2 bij rust. Het eerste doelpunt viel in de achtste minuut, toen Feyenoord-huurling Emil Hansson een penalty benutte na een overtreding van Christopher Mamengi op Daan Rienstra. Sylla Sow nam na een kwartier de 0-2 voor zijn rekening, op aangeven van Darren Maatsen. Kort na rust kwam Utrecht terug in de wedstrijd: de opgekomen rechtsback Sylian Mokona schoot fraai raak. De thuisploeg claimde nog tevergeefs een strafschop en zodoende nam RKC de volle buit mee.