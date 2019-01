'Nuchtere' Hoever maakt grote indruk bij Liverpool: "Een buitengewoon talent"

Ki-Jana Hoever maakt indruk bij Liverpool.

De verdediger, die afgelopen zomer overkwam van Ajax, ontwikkelt zich stormachtig en mocht afgelopen maandag in het verloren FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers (2-1) zijn debuut maken voor de hoofdmacht van the Reds . Hoofd Jeugdopleiding Alex Inglethorpe is lyrisch over de Nederlander.

"Hij is een buitengewoon groot talent. Wat mij het meest verbaast is niet dat hij zo'n goede voetballer is, maar dat hij ook zo'n goede persoonlijkheid heeft. Hij is erg competitief en houdt niet van verliezen", zegt Inglethorpe op de clubsite. De Engelsman zag in de eerste weken al dat de zestienjarige stopper veel potentie heeft.



"Zijn ontwikkeling heeft me niet verrast, want het was vanaf het allereerste moment duidelijk dat hij ontzettend veel in zijn mars heeft en alles heeft om een topper te worden. Veel van de puzzelstukjes zijn in de doos aanwezig, we moeten ze alleen nog even samenvoegen", aldus Inglethorpe, die Hoever omschrijft als gedreven, maar tegelijkertijd erg nuchter.



"Ja, hij is goed aan de bal, technisch erg goed en fysiek erg goed, maar het is zijn mentaliteit dat mij intrigeert. Maar hij is nog jong, een baby", lacht Inglethorpe. "Hij heeft een lange weg te gaan en veel werk te verrichten. Hij heeft een mooie start beleefd van zijn tijd bij Liverpool en ik hoop dat ik de kans krijg om nog vele jaren met hem samen te werken."