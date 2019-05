"Noussair Mazraoui wordt te veel gehypet en daar houd ik niet van"

Ajax gaat woensdagavond proberen zich te kwalificeren voor de finale van de Champions League ten koste van Tottenham Hotspur.

Aad de Mos denkt dat de 0-1 overwinning van in Londen voldoende is om tijdens de return een ticket voor de finale af te dwingen. De Mos verwacht dat Tottenham Ajax fel gaat bestrijden in de Johan Cruijff ArenA.

"Ajax zou heel sterk moeten starten. Tegen (in de finale van de TOTO , red.) begonnen ze weer langzaam zoals ze vaak beginnen in -wedstrijden. Ook tegen heb ik dat gezien en tegen ook. En Ajax zou echt de kansen moeten benutten voor een doelpunt", zegt de trainer in ruste in gesprek met Ajax Showtime.



De analist denkt dat Noussair Mazraoui niet op het middenveld start bij Ajax. "Ik denk het niet. Voor mijn part mag hij op de bank starten. Je moet niet te veel dingen veranderen aan de basis. Dat is één. En hij loopt te veel met de bal. Hij doet te veel dingen verkeerd op het middenveld. Hij wordt te veel gehypet en daar houd ik niet van. Ik houd van vastigheden, een vaste ploeg. Dat is met Lasse Schöne op het middenveld en met Frenkie de Jong en Donny van de Beek. Daar moet je niet aankomen."



De Mos vindt dat Mazraoui 'veel te veel' met de bal loopt, 'waardoor andere mensen net gedekt worden en niet op het goede moment aangespeeld worden'. "Maar dat zien de mensen niet. Die zien graag iemand die twee, drie mensen passeert", aldus De Mos, die geniet van het voetbal van Ajax. "Ik ben ook al een paar keer op uitnodiging gaan kijken, terwijl ik normaal geen interesse had omdat het voetbal me niet aanstond. Maar nu zou ik elke wedstrijd willen zien in het stadion, omdat het zo mooi is om naar te kijken."