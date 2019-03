Noussair Mazraoui weigert buitenland en verlengt bij Ajax

Ajax en Noussair Mazraoui zijn het eens geworden over een nieuw contract. Hij legt buitenlandse interesse naast zich neer.

De rechtsback heeft zijn verbintenis in de Johan Cruijff ArenA met een jaar verlengd tot de zomer van 2022, zo laten de Amsterdammers zondagavond weten via de officiële kanalen. Mazraoui speelt al sinds 2006 bij Ajax en mag zich dit seizoen de vaste rechtsback noemen in de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Mazraoui maakte in februari 2018 zijn officiëe debuut in het eerste elftal van Ajax toen hij tegen NAC Breda als invaller binnen de lijnen kwam. Na de blessure van Joël Veltman wist Mazraoui te overtuigen als rechtsback. Dit seizoen krijgt het 21-jarige talent de voorkeur boven Rasmus Kristensen en Veltman, die inmiddels weer hersteld is van een knieblessure.



De verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, heeft zijn debuut in de nationale ploeg van Marokko inmiddels al gemaakt. Mazraoui maakte eind vorig jaar zijn eerste doelpunt in competitieverband. Tegen De Graafschap droeg hij met een goal bij aan de 8-0 overwinning. In de Champions League scoorde hij al tweemaal. Uit tegen Bayern München (1-1) tekende hij voor de openingstreffer, terwijl hij thuis tegen Benfica voor de winnende 1-0 zorgde.



"Noussair is nog maar 21 jaar en op meerdere posities inzetbaar. We hebben goede gesprekken gevoerd met zijn agent Mustapha Nakhli over zijn toekomst. Natuurlijk kan ook hij naar het buitenland, maar het is goed dat zij beiden ook vinden dat een langer verblijf bij Ajax het beste voor 'Nous' is", reageert directeur voetbalzaken Marc Overmars op de clubwebsite.

Even later meldden de Amsterdammers dat ook Klaas-Jan Huntelaar er een jaar aan vastplakt bij Ajax. "Klaas-Jan is heel belangrijk voor ons. Hij voegt veel toe aan deze selectie, onder meer omdat hij een enorme winnaarsmentaliteit heeft. Klaas-Jan is in alles wat hij doet 100% prof en daar neemt hij de talenten in mee", aldus Overmars.