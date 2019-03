'Noussair Mazraoui krijgt na AS Roma tweede optie in Italiaanse top'

Noussair Mazraoui speelde tegen Real Madrid niet zijn beste wedstrijd, maar had toch wat hoogtepunten die geestdriftig werden genoteerd op de tribune.

Scouts van AS Roma zaten dinsdag naar verluidt op de tribune van het Santiago Bernabéu om onder meer Mazraoui aan het werk te zien bij Ajax eni Giallorossilijken niet de enige Italiaanse gegadigde te zijn voor de Marokkaans international.La Gazzetta dello Sport weet donderdag te melden dat Napoli eveneens zijn oog heeft laten vallen op de rechtsback.

De 21-jarige Mazraoui maakt dit seizoen een prima indruk in de Champions League en was in de groepsfase van het miljardenbal trefzeker tegen Bayern München en Benfica, terwijl hij tegen Real Madrid opviel met zijn actie voorafgaand aan de 0-3 van Dusan Tadic. De prestaties van de tot vleugelverdediger omgeschoolde middenvelder zijn nu ook in Italië opgevallen en Roma en Napoli ondernemen aankomende zomer mogelijk een poging om Mazraoui over te nemen.



Beide clubs winkelden in het verleden al vaker in de Johan Cruijff ArenA en spelers als Justin Kluivert, Arkadiusz Milik en Amin Younes verlieten Ajax in de afgelopen jaren voor een van de twee Italiaanse verenigingen. Het is nog niet duidelijk of de Amsterdammers openstaan voor een zomers vertrek van Mazraoui, die nog vastligt tot medio 2021.