Noussair Mazraoui gaat vasten: "Dit is mijn eigen keuze"

Ajax is in de cruciale fase van het seizoen aanbeland en heeft het voordeel nauwelijks last te hebben van blessures.

De Amsterdammers missen enkel Hassane Bandé (gebroken kuitbeen) en Carel Eiting (knieklachten). De rest van de selectie is fit en vierde zondagavond de eerste prijs van het seizoen na de 0-4 overwinning op met de winst van de TOTO .

Aankomende woensdag staat de volgende belangrijke wedstrijd alweer op het programma. komt dan voor de return van de halve finale van de naar Amsterdam, nadat de heenwedstrijd in Londen afgelopen week met 0-1 wist te winnen.

Voor Noussair Mazraoui wordt de voorbereiding op die kraker wat anders dan normaal, aangezien hij maandag aan de ramadan begint: "Ik ga vasten. Ik ben het gewend. Mag een topsporter toch eten als hij een zware inspanning moet leveren? Daar verschillen de meningen over, maar dit is mijn eigen keuze", legt hij uit in gesprek met Het Parool.



"Ik voel me tijdens de ramadan vrij energiek. Met voetbal merk ik er niks van. We spelen woensdag om negen uur. Om kwart over negen mag ik wat drinken. Als ik speel, kan ik snel even naar de kant voor een slokje. Áls ik speel." De Marokkaans international begon zondag tegen de Tilburgers als middenvelder in de basis, terwijl hij eerder dit seizoen vooral als rechtsback opereerde.



Trainer Erik ten Hag gaf in de heenwedstrijd tegen the Spurs rechtsachterin echter de voorkeur aan Joël Veltman, waardoor er voor Mazraoui een rol als invaller overbleef. Hij weet dan ook nog niet of hij in de basis zal starten tegen de Londenaren: "Het is wat de trainer steeds heeft gezegd: we hebben meer dan elf spelers. En die hebben we nodig ook. Dat merk je in deze eindfase van het seizoen. Ik ben zelf de laatste weken twee keer geschorst geweest en ik raakte even geblesseerd. Dan is het belangrijk dat een vervanger zo kan instromen."