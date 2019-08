"Nouri wilde niet met ons in gesprek gaan, omdat hij een droom had"

Mohamed Ihattaren werd onlangs opgenomen in de voorselectie van Marokko, waarna bondscoach Erwin van de Looi hetzelfde deed voor Jong Oranje.

Het lijkt dan ook niet lang meer te duren voordat de aanvallende middenvelder van een knoop zal moeten doorhakken over zijn toekomst als international. "Natuurlijk praten we met hem over zijn keuze voor Marokko of Nederland", vertelt zijn broer Nabil Ihattaren aan de NOS.

"Ik voel me vereerd dat ik in de voorlopige selectie zit, maar ik ga mijn keuze nog niet maken. Ik houd het voorlopig zo. We zien wel. Ik wil gewoon belangrijk zijn en ook internationaal naam maken. Als dat bij het is, is dat mooi. Als dat bij het Marokkaanse elftal is, is dat ook mooi", reageerde Ihattaren afgelopen weekend nog bij FOX Sports nadat hij was opgenomen in de voorselectie van Marokko.

Mark Wotte was drie jaar lang werkzaam bij de Marokkaanse voetbalbond en geeft aan dat Ihattaren al 'jarenlang' bij Marokko op de radar staat. "Er is ook regelmatig contact met de familie geweest, maar een officieel gesprek over een keuze voor Marokko is er, voor zover ik weet, nooit geweest in de periode toen ik er zat", vertelt Wotte. "Je ziet vaak dat de familie erg gemotiveerd is om hun zoon voor Marokko te laten spelen, natuurlijk vanwege de roots. Maar je hebt ook genoeg jongens die een sterke band hebben met het land waarin ze zijn opgegroeid. Het verschilt echt per speler."

Ihattaren doorliep de Nederlandse jeugdteams en sprak al met bondscoach Ronald Koeman. "Mo kan prima zijn eigen keuzes maken, hij is erg volwassen voor zijn leeftijd. Hier adviseer ik hem niet bij, ik laat het echt aan hem over. Het is zijn leven, zijn carrière. Dus zijn stem is beslissend", aldus zaakwaarnemer Henk Maarten Chin. Broer Nabil geeft aan dat Ihattaren geen druk voelt. "Hij is ontspannen, lekker chill en laat alles op zich afkomen. Dat heeft hij altijd gehad. Ook op de Utrechtse pleintjes in Kanaleneiland."

Volgens Wotte speelt het bij de keuze tussen Nederland en Marokko ook mee dat spelers steeds meer een rolmodel worden. "Denk aan Hakim Ziyech, Nordin en Soufyan Amrabat, Noussair Mazraoui, Mbark Boussoufa of Karim El Ahmadi die in Nederland zijn opgeleid, maar nu interlands voor Marokko spelen. Dat zijn voor de jeugd voorbeelden om voor Marokko te kiezen", aldus Wotte, die uit ervaring weet dat het niet altijd zo gaat. "Abdelhak Nouri wilde niet met ons in gesprek gaan, omdat hij een droom had: ooit voor en Nederland spelen. Hij speelde toen al een paar jaar voor Oranje onder 15, 17 en 19. Dat hebben we toen gerespecteerd."