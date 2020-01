NOS: Noa Lang neemt afscheid bij Ajax en verkast binnen Eredivisie

Noa Lang maakt het seizoen op huurbasis af bij FC Twente, zo meldt de NOS.

Na overleg met en zijn zaakwaarnemer heeft de talentvolle buitenspeler ervoor gekozen om meer ervaring te doen op het hoogste niveau in Enschede. Lang nam vrijdag afscheid van zijn ploeggenoten op De Toekomst.

Ten Hag gaf vrijdag op de persconferentie nog aan dat Lang mocht vertrekken. "Hij is een jonge speler met relatief weinig ervaring op het hoogste niveau. Hij moet ervaring opdoen. We staan ervoor open om hem te verhuren zodat hij hopelijk in juni terugkeert als een betere speler." Het talent werd ook gelinkt aan sc , maar kiest voor een tijdelijke overstap naar Twente.

Lang kwam aan het einde van de eerste seizoenshelft regelmatig aan spelen toe doordat Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad geblesseerd raakten. Promes is inmiddels weer fit, terwijl Neres op de weg terug is en bovendien met Ryan Babel een aanvallende versterking is aangetrokken.

De kansen op speelminuten zijn daardoor geslonken voor Lang, die bij Twente meer kans op speeltijd heeft.

Lang is niet de eerste Ajacied die wordt verhuurd aan . In het verleden gingen Ronald de Boer en Andy van der Meijde hem al voor. Op 15 maart keert Lang voor even terug in de Johan Cruijff ArenA als hij het met Twente tegen het team van Ten Hag opneemt.